Serie A Fiorentina e Cagliari insieme | un campo a Betlemme dedicato ad Astori

Serie A - Cagliari-Fiorentina venerdì alle 20 : 30 : venerdì sera il primo anticipo della 28esima giornata con Cagliari-Fiorentina. ''In questo periodo abbiamo spinto molto e c'è bisogno di rifiatare però i prossimi due mesi saranno decisivi e quindi ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Cagliari? Squadra difficile da affrontare» : FIRENZE - Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina , ha parlato in vista della prossima gara di campionato che vedrà i viola di scena a Cagliari : " Chiesa e Lafont ? Federico meglio, si è allenato ...

Probabili Formazioni Cagliari vs Fiorentina - Serie A 15-3-2019 e analisi : Serie A 28^ giornata, analisi e Formazioni di Cagliari vs Fiorentina, 15-3-2019Il brutto stop di Bologna non ha sganciato il Cagliari da quella lotta per la salvezza che, virtualmente, sembrava chiusa fino a una manciata di settimane fa. I sei punti di margine, comunque buoni, reclamano qualche altro punticino che i rossoblù vorrebbero intascare già venerdì prossimo con la Fiorentina. E la possibilità c’è, davvero, visto che i sardi ...

Serie A Fiorentina - venerdì l'operazione di Pjaca : FIRENZE - E' in programma per venerdì prossimo a Roma l'intervento per Marko Pjaca infortunatosi al ginocchio sinistro venerdì scorso in allenamento. L'attaccante di proprietà della Juventus ma in ...

Serie A Fiorentina - i nomi per il dopo-Pioli : FIRENZE - Nel post Fiorentina - Lazio Stefano Pioli ha fatto capire che il suo futuro è ancora da decifrare e comunque che potrebbe anche non essere colorato di viola. La Fiorentina ha un'opzione per ...

Serie A Fiorentina - Chiesa : terapie ma niente accertamenti : FIRENZE - Continua ad essere monitorata la situazione di Federico Chiesa che ieri al 36' del primo tempo della gara con la Lazio ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Le lacrime e la smorfia ...

Video/ Fiorentina-Lazio - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 27giornata - : Video Fiorentina-Lazio, 1-1,: highlights e gol della partita valevole per la 27giornata di Serie A, disputata al Franchi di Firenze.

Serie A - vincono Inter - Torino e Atalanta. Napoli pari : Juve +18. Fiorentina-Lazio 1-1 : Se in vetta alla classifica i giochi sono praticamente fatti, in Serie A la sfida per l'Europa è ancora apertissima. , qui i risultati di oggi live ,. Mentre continua la cavalcata solitaria della ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Classifica? Non è il momento di guardarla» : FIRENZE - La Fiorentina riesce a uscire dal Franchi con un punto che non le serve più di tanto data la classifica, come non serve alla Lazio a cui lo ha strappato. Intervistato da Sky Sport, il tecnico viola Stefano Pioli esordisce così: "Non penso che questa partita ci sia costata la qualificazione all'Europa League, perché la nostra pecca è aver fatto troppi pochi punti nel ...

Serie A - pareggio inutile tra Fiorentina e Lazio : apre Immobile - lo annienta Muriel : Un pareggio che non serve a nessuno. E' quello fra Fiorentina e Lazio nel posticipo della 27esima giornata di Serie A. L'1-1 del Franchi, infatti, da una parte allontana i biancocelesti dalla zona Champions (ora distante 8 punti) e dall'altra fa scivolare la Fiorentina a -7 dalla zona Europa League.

Serie A - 27^ giornata - risultati live : pari Fiorentina : 1/62 Massimo Paolone/LaPresse ...

DIRETTA Serie A - Fiorentina-Lazio : formazioni ufficiali! LIVE : Calciomercato.it vi offre la sfida del Franchi in tempo reale DIRETTA FIORENTINA LAZIO formazioni / La domenica di Serie A si chiude con Fiorentina-Lazio . Reduci dal trionfo al derby, i biancocelesti ...

La lotta per un posto in Europa si sta facendo davvero interessante e vede diverse squadre pronte ad ambire a un obiettivo così importante, non solo per motivi economici ma anche di prestigio. In questa fase della stagione il peso della stanchezza può farsi sentire, ma gestire al meglio le forze diventa quanto mai fondamentale.