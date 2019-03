Sci : Paris vince la Coppa del mondo di Super G : Dominik Paris ha conquistato la Coppa del mondo di Super G. Il 29enne azzurro ha coronato una stagione trionfale aggiudicandosi il SuperG di Soldeu, a Andorra, valido per le finali della Coppa del mondo di sci alpino e, per la prima volta in carriera, ha vinto il titolo in questa specialità, 24 anni dopo un altro italiano, Peter Runggaldier. Paris ha preceduto di 0.15 centesimi lo svizzero Mauro Caviezel e ...

Sci alpino – Festa azzurra a Soldeu : Paris si aggiudica il SuperG e conquista la sua prima Coppa di Specialità : Domink Paris chiude alla grande la stagione 2019 di Coppa Del mondo di sci alpino: l’azzurro si aggiudica il SuperG di Soldeu e la sua prima Coppa di Specialità Festa grande per l’Italia a Soldeu: Dominik Paris mette il sigillo sulla più bella stagione della sua vita con il settimo trionfo dell’anno, il quarto consecutivo, che gli vale la prima Coppa di Specialità della propria carriera. Il re del SuperG è lui: lo hanno ...

Sci alpino - Paris si gode il trionfo di Soldeu : “la Coppa di Specialità? Non la baratterei con la vittoria di Kitzbühel” : Lo sciatore azzurro ha parlato dopo il successo di Soldeu, sottolineando di non essere deluso per non aver conquistato la Coppa di Specialità in discesa Dominik Paris vince anche a Soldeu, nell’ultima discesa di Coppa del mondo. Il trofeo di specialità sfugge e va a Beat Feuz, ma l’azzurro centra il sesto successo stagionale: “direi che è andata benissimo, vincere l’ultima gara non è stato facile, ma ho tirato fuori ...

Sci - Finali CdM : Paris vince discesa Soldeu - coppa specialità a Feuz : Soldeu, Andorra,, 13 mar., LaPresse, - Dominik Paris di nuovo sul gradino più alto del podio. Lo sciatore azzurro ha vinto infatti la discesa libera delle Finali di coppa del Mondo iniziate oggi a Soldeu con il tempo di 1'26"80, davanti al norvegese Kjetil Jansrud, +0.34, e all'austriaco Otmar Striedinger, +0.41,. Allo svizzero Beat Feuz basta il sesto posto per ...

