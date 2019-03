Salvini segue caso Sarti | ' disgustoso'

Salvini segue il caso Sarti : "Vicenda disgustosa". La Polizia postale : "Nessun nuovo video in rete" : "È una vicenda disgustosa e molto grave. È nostro dovere proteggere la libertà e la privacy di Giulia Sarti e delle altre persone, spesso giovani, che subiscono e/o hanno subito lo stesso vergognoso trattamento". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul caso della parlamentare del Movimento 5 Stelle. Il ministro ha fatto sapere che segue personalmente la questione e ha chiesto informazioni alla Polizia.Fonti ...

Silvio Berlusconi - la profezia su Matteo Salvini : "Presto gravi conseguenze per il governo" : Un Silvio Berlusconi sempre più scatenato contro il governo gialloverde. Un Cavaliere ottimista dopo gli ultimi sondaggi che certificano il crollo M5s e l'ascesa di Forza Italia. Sul governo, il leader azzurro afferma: "È un grande caos, una macedonia impazzita". E ancora: "Prima vanno a casa meglio

Salvini : negli accordi previsto taglio 1 miliardo di opere - progetto prosegue : Roma – “Io lavoro per un Paese che va avanti, ci sono anche altre sensibilita’ al governo. Quindi se si puo’ tagliare su costi spropositati e’ giusto ragionarci”. Lo dice il viepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a ‘Radio anch’io’ su Radio1. Poi spiega: “C’e’ nel contratto e c’e’ negli accordi che il progetto andava rivisto e che poteva essere ...

Il Pd fa il M5s e il M5s segue la linea di FI. Il caso Salvini dà alla testa : Roma. Esce Maurizio Gasparri con aria trionfante, e proclama: “Li ho gasparrizzati tutti”. Intanto loro, i senatori del Movimento cinque stelle che hanno appena salvato Matteo Salvini dal processo votando proprio la relazione di Gasparri, fuggono alla chetichella da un’uscita secondaria della giunta

Jacopo Fo sul processo a Matteo Salvini : "M5s segue logiche elettorali - io voterei si all'autorizzazione" : Sul voto online per decidere cosa votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, Jacopo Fo è lapidario: "Sinceramente non capisco". Intervistato dal Fatto Quotidiano lo scrittore appare smarrito per la decisione dei vertici pentastellati:"Spero non votino no. Anche Salvini, dal suo punto di vista, avrebbe tutta la convenienza a farsi processare. Quelle dei 5 stelle mi sembrano reazioni che seguono logiche elettorali. Io ...

Abruzzo : Occhiuto - 'Salvini tragga conseguenze prima sorprese su Diciotti' : Roma, 11 feb. (AdnKronos) - “Le elezioni regionali in Abruzzo hanno dimostrato che il centrodestra, oggi più che mai, è una coalizione vincente e convincente. Nonostante le smentite di rito dei diretti interessati, questo voto potrebbe avere serie ripercussioni sul governo nazionale. Le auspichiamo.

L'Aria che tira - dopo l'Abruzzo la minaccia del grillino Corrao : "Salvini ne pagherà le conseguenze" : "Matteo Salvini ne pagherà le conseguenze". Nel M5s hanno preso malissimo il botto della Lega alle elezioni regionali in Abruzzo. L'europarlamentare grillino Ignazio Corrao, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, si unisce alle parole della candidata governatore pentastellata Sara Marcozz

Bankitalia - Salvini : Signorini? Chi non ha vigilato trae conseguenze : Roma, 9 feb., askanews, - 'Non conosco Signorini come persona. Chi da tanti anni doveva vigilare e non ha vigilato deve trarre le conseguenze da questa mancata vigilanza. Non è una questione ad ...

Bankitalia - Di Maio : «serve discontinuità». Salvini : «Signorini? Trarrà le conseguenze dagli errori» : Matteo Salvini e Luigi Di Maio lanciano un attacco coordinato,e durissimo, contro gli attuali vertici di Banca d'Italia. Lo fanno da Vicenza, dove si trovano per incontrare i risparmiatori colpiti dal ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini : gravi conseguenze un voto contro il governo : Per quanto Matteo Salvini venga descritto come sereno e tranquillo per la questione del Caso Diciotti, i suoi comportamenti fanno trasparire la sua preoccupazione. Andare di persona a controllare i faldoni del processo o recuperare le carte per preparare un'eventuale difesa indicano chiaramente le preoccupazioni del ministro dell'Interno. Preoccupazioni che in Matteo Salvini sono aumentate non tanto per la richiesta di autorizzazione a procedere ...

Marco Travaglio - ribaltone sul processo a Matteo Salvini : "Conseguenze rovinose" : Salvini a processo sì o no? Per Marco Travaglio la risposta è ovviamente sì. In primis perché il non dare via libera in Senato al procedimento contro Matteo Salvini per il caso Diciotti avrebbe conseguenze rovinose sulla tenuta politica del M5S, e tutti sappiamo quanto Travaglio tenga ai grillini. M

Diciotti - Matteo Renzi : “Voterò a favore dell’autorizzazione a procedere”. Se il Pd lo segue Salvini rischia il processo : Matteo Renzi voterà a favore dell’autorizzazione a procedere avanzata nei confronti di Matteo Salvini. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente del consiglio con un post su twitter: “Sono arrivate in Senato le carte del Tribunale dei ministri nei confronti di Salvini. Dopo averle lette con attenzione e senza alcun pregiudizio ideologico, voterò a favore della richiesta di autorizzazione a procedere”. A questo punto, bisognerà ...

Fontana a M5s : "Conseguenze politiche se vota contro Salvini" | Il vicepremier : "Non ho bisogno di aiutini" : Secondo il ministro leghista della Famiglia un voto contrario "avrebbe conseguenze politiche ". Il numero uno del Carroccio dice a M5s di votare in coscienza.