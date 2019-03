Residenziale | a Milano prezzi in aumento | Roma stenta a ripartire

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Cresce la distanza tra il valore delle abitazioni nelle due maggiori città italiane: come riportato dall’approfondimento di Immobiliare.it, ail mattonementre ai valori sono in costante crescita. Se nel Capoluogo lombardo i numeri sono in costante, nella Capitale isono fermi, o addirittura in calo, in molte zone.Quali le aree più care? Per notare la differenza tra le due metropoli è sufficiente esaminare i quartieri più prestigiosi di entrambe: per acquistare un appartamento in pieno centro abisogna mettere in conto una spesa di 9.184 euro al metro quadro; aè invece possibile aggiudicarsi un immobile vista Colosseo spendendo “solo” 7.865 euro/mq. Stesso discorso per le zone che si piazzano sugli altri due gradini del podio: nella città meneghina si tratta di Garibaldi-Moscova-Porta Nuova (circa 9.000 euro/mq) e ...

