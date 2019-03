Overwatch | il nuovo eroe Baptiste sarà disponibile per tutti i giocatori la prossima

Le abilità e tutti i dettagli di Baptiste - il nuovo eroe di Overwatch : Le cure non sono mai state così letali. È in arrivo l'eroe numero 30 di Overwatch, Baptiste, un medico da campo d'élite che dispone di un arsenale colmo di dispositivi di cura sperimentali. Baptiste mantiene gli alleati in vita ed elimina ogni minaccia, anche nelle condizioni più ostili. L'eroe è già disponibile sul Reame Pubblico di Prova per PC e intanto Blizzard ha condiviso alcune informazioni attraverso un comunicato e un nuovo che presenta ...

Il nuovo eroe di Overwatch ha un nome e un primo trailer ufficiale : ecco di chi si tratta : Quello di Overwatch è un nome ormai familiare anche a chi non mastica il linguaggio dei videogiochi. L'hero shooter di Blizzard non è solo uno sparatutto frenetico e divertentissimo da vivere online, ma anche un titolo che ha saputo varcare i confini del videoludo, proponendosi come un ambizioso progetto transmediale che racconta di un universo colorato a affascinante. Sotto le sue tinte pastello, Overwatch rappresenta una delle più grandi arene ...

Baptiste è il nuovo eroe di Overwatch nel trailer che ne narra le origini : Dopo i rumor della scorsa settimana arriva l'ufficialità: Baptiste è il nuovo eroe di Overwatch, il trentesimo personaggio giocabile dell'apprezzato hero shooter di Blizzard.Le informazioni dettagliate al momento latitano ma sembra che si tratterà di un personaggio di supporto, una sorta di medico da combattimento tutto da scoprire che potrebbe proporsi come una sorta di punto d'incontro tra un DPS e un curatore vero e proprio. Al di là di ...

Jean-Baptiste Augustin potrebbe essere il nuovo eroe di Overwatch? : Stando ad una sorta di rapporto pubblicato da Blizzard sul suo blog ufficiale, potrebbe essere in arrivo un nuovo eroe in Overwatch. Secondo quando riportato, si tratterebbe di un medico francese disertore chiamato Jean-Baptiste Augustin.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, nel rapporto si parla di una squadra Talon guidata dal capitano Cuerva, che ha l'obiettivo di catturare il disertore Jean-Baptiste Augustin. A quanto pare Augustin è ...

Overwatch si prepara a celebrare l'Anno del Maiale del calendario cinese con un nuovo evento : La stagione 2019 di Overwatch, già inaugurata l'8 gennaio con la Sfida Bastet di Ana, prosegue con il consueto evento dedicato al nuovo anno del calendario cinese.Apprendiamo da Gamerant quali sono i primi dettagli su cosa potrebbe aspettarci durante l'Anno del Maiale annunciato da Blizzard. Oltre al relativo set di skin tematiche e oggetti che saranno resi disponibili, è possibile che venga dato nuovo risalto alla modalità Cattura la Bandiera ...