NBA – Ben Simmons accetta le critiche | “migliorerò il mio tiro | avete ragione Io ed

Risultati NBA – Antetokounmpo trascina i Bucks - vittoria Lakers : bene Nuggets - ko Clippers : Giannis Antetokounmpo trascina i Bucks al successo contro i Pelicans, i Lakers tornano alla vittoria, bene i Nuggets, Clippers ko: i Risultati della notte NBA Con quella di ieri notte fanno 51! I Milwaukee Bucks continuano a dominare la Eastern Conference a suon di vittoria, mantenendo il miglior record della lega. Grande protagonista della serata il solito Giannis Antetokounmpo autore di 24 punti, 5 assist e 9 ribalzi. Lo segue a ruota ...

NBA – Kobe Bryant dà un prezioso cosiglio a Ben Simmons : “migliora il tuo tiro o te ne pentirai!” : Kobe Bryant ha dato un prezioso consiglio a Ben Simmons: il ‘Black Mamba’ ha invitato la stella dei Sixers a migliorare il suo tiro per poter essere davvero dominante Ben Simmons è uno dei principali artefici delle ultime due stagioni di alto livello dei Sixers. Nella passata stagione, il playmaker di Philadelphia, grazie al suo grande talento, ha condotto Philly alle semifinali di Conference dalle quali mancavano da diversi ...

Risultati NBA – LeBron meglio di Jordan nonostante il ko dei Lakers : quarta vittoria di fila per gli Spurs - bene Bulls e Uthan Jazz : LeBron meglio di Jordan nella classifica punti all-time, ma i Lakers perdono anche contro i Nuggets: ko anche Pelicans e Knicks Nella notte italiana 10 sono stati i match che hanno dato spettacolo sui parquet oltreoceano. Tra questi la sfida che ha visto protagonista LeBron James. nonostante il team gialloviola stia attraversando un periodo ‘no’ (escono sconfitti anche contro i Nuggets), i 31 punti segnati durante la partita ...

NBA - Kareem vende i suoi anelli e dona 3 milioni in beneficienza : ... la maggior parte dei quali destinati alla sua associazione benefica, la Skyhook Foundation, che ha come obiettivo quello di aiutare bambini di realtà disagiate ad imparare matematica, scienza, ...

Basket - Abdul-Jabbar mette all'asta gli anelli NBA per beneficenza : Kareem Abdul Jabbar, 71 anni, ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella Nba, ha deciso che metterà all'asta quattro dei sei anelli conquistati come campione ...

NBA - la beneficenza di Kareem Abdul-Jabaar : all'asta i suoi cimeli : TORINO - Kareem Abdul-Jabaar si è sempre distinto in campo per il suo Skyhook, il gancio cielo, il tiro più immarcabile nella storia del gioco. Una volta terminata la carriera è diventato uno ...

Jabbar mette all'asta 4 'anelli' dell'NBA per fare beneficenza : Torino - Sfoggiare uno degli anelli di campione NBA di Kareem Abdul-Jabbar sarà possibile. Il miglior realizzatore nella storia della Lega ha infatti deciso di mettere all'asta i simboli di quattro ...

Risultati NBA – I Celtics di Irving ko - bene New York Knicks e Denver Nuggets : Sorridono New York Knicks e Toronto Raptors, Westbrook e gli Oklahoma City Thunder cedono ai Denver Nuggets Poche sfide di NBA nella notte italiana, ma lo spettacolo non manca mai e con la palla a spicchi americana non ci si annoia. I New York Knicks hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 108-103, trascinati alla vittoria dai 19 punti di Mudiay e dalla doppia doppia (17 punti e 14 rimbalzi) di Robinson. Nonostante il ko sono però ...

NBA - bene Gallinari e Belinelli. Ma solo Danilo è vincente : Nove le partite della notte NBA, con entrambi gli italiani impegnati in campo. Il bilancio è stato di una vittoria e sconfitta, con Danilo Gallinari che ha trascinato i suoi Los Angeles Clippers alla ...

NBA - i nuovi finalisti per la Hall of Fame : ci sono anche Ben Wallace e Chris Webber : ... a capo dell'Arca di Gloria di Springfield " per cui siamo orgogliosi di celebrare la carriera di questi incredibili uomini e donne che hanno avuto un impatto impressionante sul nostro sport". Chi, ...

NBA - sconfitta per Golden State - bene i Clippers di Gallinari : Tante sorprese e molto spettacolo nel turno di questa notte in Nba che ha visto l'inattesa sconfitta dei Warriors a opera di Portland per 129-107. La capolista, finora dominatrice assoluta della ...

NBA – Lakers - Magic Johnson ‘scagionato’ dalle accuse di tampering sul caso Ben Simmons : La lega NBA ha preso la sua decisione sul caso di tampering riguardante il possibile incontro fra Magic Johnson e Ben Simmons: nessuna violazione del regolamento Nei giorni scorsi i Los Angeles Lakers sono finiti al centro di una possibile accusa di tampering. La situazione è nata da alcune dichiarazioni di Magic Johnson che aveva parlato di un possibile incontro con Ben Simmons, sotto contratto con i Sixers, per ricevere dei consigli sul ...

NBA – Westbrook zittisce le critiche : “sono stato benedetto con un talento tale da fottermene!” : Russell Westbrook zittisce le critiche nei suoi confronti: la stella dei Thunder non le manda di certo a dire e risponde a tono alle accuse in merito al suo gioco Russell Westbrook è un talento straordinario. Il playmaker dei Thunder è un giocatore capace di spaccare in due le partite grazie al suo mix di esplosività atletica, talento e carisma che lo fanno essere al centro del gioco di OKC. Soprannominato ‘Mr. Tripla Doppia’, ...

Risultati NBA : crolla Golden State - bene il Gallo - ad Est tutto secondo pronostico : Risultati NBA: Sixers, Raptors, Bucks e Celtics hanno vinto proseguendo nel dominio ad Est, sconfitti invece Curry e soci Risultati NBA, nottata ricca di incontri negli USA, ben 9 partite si sono infatti giocate. I Nets continuano la loro corsa verso i playoff, confermando quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite. Sconfitti 148-139 i Cavs dopo ben 3 supplementari, con D’Angelo Russell Sugli scudi con 36 punti. Interessante un ...