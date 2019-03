Mercato Milan | il Siviglia vuole lo sconto per André Silva | già pronta l’alternativa in

milanworld

(Di giovedì 14 marzo 2019) La stagione delè pienamente entrata nel vivo dopo le cinque vittorie consecutive in campionato che hanno proiettato la squadra di Gattuso al terzo posto in classifica. Tuttavia, nell’ambiente rossonero c’è posto anche per qualche notizia di calcio. Come quella, ad esempio, relativa adL’attaccante portoghese è in prestito alcon diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Se, fino a poco tempo fa, il club andaluso pensava di riscattare il giocatore a “prezzo pieno”, adesso non è più così. Dopo aver messo a segno ben 7 reti nelle prime 7 partite (con tanto di tripletta all’esordio), il 24enne si è praticamente fermato, realizzando due soli gol negli altri venti match.Un rendimento, quello di, che porterà i dirigenti della società andalusa a chiedere unoalper riscattare ...

capuanogio : Nello spogliatoio #Inter esisterebbe un patto per vincere contro Eintracht e #Milan senza #Icardi per dimostrare ch… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Milan in missione per Andersen: è derby di mercato con l'Inter - MilanWorldForum : Kucka: retroscena di mercato sul Milan. Le news -) -