Global Strike for Future | il 15 marzo il mondo scende in piazza per l’emergenza clima

(Di giovedì 14 marzo 2019)Il futuro del pianeta è in serio pericolo e in assenza di un cambio di rotta decisivo, le conseguenze dei cambiamentitici in corso non tarderanno a manifestarsi in tutta la loro potenza devastante. Lo sa bene Greta Thunberg, la piccola coraggiosa attivista svedese che ha fatto della lotta ai mutamentitici una ragione di vita.Dalle sue parole, dai suoi scioperi, dal suo esempio è nato il movimento pacifico dei Fridays foro “Venerdì per il Futuro”. Un movimento di sensibilizzazione che, come il nome stesso sottolinea, mira a salvare e a riscrivere il futuro, prima che sia troppo tardi. Un movimento che con ogni probabilità è destinato a imprimere una nuova svolta nelle tante battaglie ambientaliste, finalizzate a salvaguardare ciò che è ancora preservabile sulla nostra Terra. (altro…)for: il 15ilin ...

