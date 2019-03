«Cose positive da Mussolini» | Tajani si scusa | «Non intendevo banalizzare la pagina più

Antonio Tajani e l'elogio a Mussolini : 'Anche Cose positive' - Sky TG24 - : Il vicepresidente di Forza Italia: "Condanno leggi razziali, vicenda Matteotti e dichiarazione di guerra al mondo, bene infrastrutture e bonifiche". Bufera sul presidente dell'Europarlamento

Tajani nella tempesta : 'Mussolini ha fatto anche Cose positive' : Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti , Mussolini ha fatto ...

Antonio Tajani e l'elogio a Mussolini : 'Anche Cose positive' - Sky TG24 - : Il vicepresidente di Forza Italia: "Condanno leggi razziali, vicenda Matteotti e dichiarazione di guerra al mondo, bene infrastrutture e bonifiche". Critiche dal leader europeo dei Socialisti e Democratici e dal M5s

Benito Mussolini ha fatto Cose positive per l’Italia - lo afferma Tajani : Il presidente del parlamento europeo Tajani e le sue affermazioni su Benito Mussolini: “Ha fatto cose positive” Benito Mussolini ha fatto delle cose positive. Almeno fino alla guerra. Non è il pensiero di un neo fascista ma quello del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Il quale, oltre a presiedere la massima istituzione parlamentare dell’Unione, è anche il leader di … Continue reading Benito Mussolini ha fatto ...

Tajani su Mussolini : 'Fino alla guerra ha fatto anche Cose positive' : 'Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel ...

Fascismo - Tajani : 'Mussolini? Fino alla guerra ha fatto Cose positive' : ' Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, Fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel ...

Tajani : "Mussolini ha fatto delle Cose positive" : Il Presidente del Parlamento Europeo, nonché vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani ha rilasciato un'intervista radiofonica a Radio24 destinata a far molto discutere. Incalzato da Giuseppe Cruciani, conduttore de 'La Zanzara', ha parlato della figura di Benito Mussolini: "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di ...

Antonio Tajani : “Mussolini ha fatto anche Cose positive”. Bufera sul presidente dell’Europarlamento : Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, finisce al centro delle polemiche per le parole pronunciate a Radio 24 su Benito Mussolini: "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive". Protestano i Socialisti europei.Continua a leggere

Tajani - da Mussolini anche Cose positive : ANSA, - ROMA, 13 MAR - "Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel ...

Tajani : «Mussolini ha fatto Cose positive». Poi chiarisce su Twitter : «Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel ...

Tajani - da Mussolini anche Cose positive : ANSA, - ROMA, 13 MAR - "Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di ...

Tajani - da Mussolini anche Cose positive : ROMA, 13 MAR - "Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel ...

Tajani - da Mussolini anche Cose positive : ANSA, - ROMA, 13 MAR - "Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel ...

E Antonio Tajani elogia Benito Mussolini 'Ha fatto Cose positive' : ROMA - 'Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel ...