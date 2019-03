Chelsea | Sarri | ' Primo tempo meraviglioso | in Europa League ne ho vint 6 su 20

Chelsea - Jorginho : “Sarri? Ma che preferito! Vi racconto un episodio” : Chelsea Jorginho SARRI – Diciamolo, è dai tempi di Napoli che Sarri, nella sua formazione ideale, non può fare a meno di Jorginho. Il centrocampista italiano è un perno fondamentale dell’undici sarriano, e spesso e volentieri, a Londra, l’ex Napoli è stato criticato di essere il “golden boy” del tecnico. E’ lo stesso Jorginho che, […] L'articolo Chelsea, Jorginho: “Sarri? Ma che preferito! Vi ...

Chelsea-Wolverhampton 1-1 - Hazard salva Sarri al 92esimo : Dopo tre vittorie consecutive Il Chelsea pareggia dopo tre vittorie consecutive in Premier League: 1-1 contro il Wolverhampton che aveva già vinto all’andata. A salvare Sarri ci ha pensato Hazard con un gol da fuori area al 92esimo. Solita partita delle squadre di Sarri, con dominio del gioco, possesso palla ben oltre il 70% ma pochissime verticalizzazioni e Blues raramente pericolosi. Gol di Hazard nel recupero, che ha pareggiato la rete ...

Sarri si salva : pari Chelsea al fotofinish - Wolverhampton beffato : Prosegue il campionato altalenante di Sarri alla sua prima esperienza estera. Arriva un pari casalingo per il Chelsea, con il solito Hazard che toglie le castagne dal fuoco al 92′. Il Wolverhampton beffato a Stamford Bridge. Dopo le due vittorie di fila e il successo in Europa League, i blues tornano al pari. Lo fanno davanti ai propri tifosi, nella gara relativa al 30° turno di Premier League. Dopo la rete di Jimenez a dieci minuti ...

Chelsea - Jorginho : 'Sarri? Un rapporto normale - non vado a cena con lui' : Jorginho e Maurizio Sarri . Un legame che si è instaurato a Napoli e che si è consacrato definitivamente al Chelsea, quando l'allenatore - appena arrivato allo Stamford Bridge - ha chiesto con ...

Chelsea - Sarri sicuro : 'Sono convinto che resterò qui' : ROMA - Il Chelsea di Maurizio Sarri è pronto a riprendere il proprio cammino in Europa League . Dopo aver eliminato il Malmo , per i Blues c'è l'ostacolo Dinamo Kiev . Il futuro dell'ex allenatore del ...

I fedelissimi di Sarri rilanciano il Chelsea - : try { googletag.cmd.push, function, , { googletag.display, 'admputop2', }, } catch, e, {} Una sconfitta ai rigori per risalire la china. Dopo il ko contro il Manchester City nella finale di Coppa di ...

Chelsea - Sarri : 'Tutti parlavano di esonero - mentre io pensavo alla prossima stagione' : Almeno Sarri avrà tutto il tempo del mondo per tornare a casa, mettersi davanti alla televisione e guardare Napoli-Juventus. Il big match di Serie A è alle porte e lui sa bene cosa significhi: "Se ...

Premier League - Fulham-Chelsea 1-2 : Higuain e Jorginho fanno gioire Sarri : Il Chelsea vince, il Fulham fa un figurone. Il derby di West London ribadisce la superiorità dei Blues imbattuti nella stracittadina dal 19 marzo 2006, ma come era prevedibile, l'esonero di Ranieri ha ...

Chelsea - Sarri : 'Kepa? Caso chiuso' : Maurizio Sarri , manager del Chelsea , parla a Sky Sport di Kepa : 'Kepa ha fatto un errore e ha pagato rimanendo in panchina nel turno infrasettimanale, la questione è da chiudere in questo momento altrimenti avrei dovuto lasciarlo fuori squadra fino ...

Chelsea - Sarri : 'Il caso Kepa è chiuso. Mi dispiace non affrontare Ranieri' : Personalmente non sono d'accordo ma devo vivere in questo mondo. Cambio d'approccio alle partite? Dipende dalla partita, dagli avversari. Avevamo ragione contro il City per aspettare nella nostra ...

Chelsea - Sarri : «Higuain? Scatto e forma da migliorare» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', LONDRA - Maurizio Sarri pungola Gonzalo Higuain . " Sta facendo bene ma ora ...

Chelsea - Sarri sferza Kepa : “il suo atteggiamento non va bene. Esonero più lontano? Dormo sempre sereno” : L’allenatore italiano ha analizzato la vittoria ottenuta sul Tottenham, parlando anche dell’esclusione di Kepa e delle voci di Esonero Una vittoria scaccia crisi, utile per coinvolgere il Tottenham nella lotta per la zona Champions. Il Chelsea stende gli Spurs e permette a Sarri di respirare, mettendo da parte le critiche per gli ultimi cattivi risultati ottenuti. Adrian DENNIS / AFP Tre punti fondamentali per il manager ...