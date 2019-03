Checco Zalone cerca comparse africane nei centri d' assistenza di Bari per il

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) AAAnsi.è alla ridi africani di quasi tutte le età - bambini, uomini e donne dai 18 ai 65 anni - per il suo prossimo film "Amico di scorta", attualmente in lavorazione e in uscita a Natale 2019.Una storia scritta a quattro mani insieme al regista Paolo Virzì che racconta di un comico napoletano minacciato da un boss della Camorra a cui viene assegnato un carabiniere per fargli, appunto, da scorta. Da qui, dunque, il titolo della pellicola. Il set, dopo aver fatto una puntata in Kenya, è tornato in Puglia, terra natia dell'attore. E proprio a, dove l'artista è nato nel 1977, è scattato il particolare casting.A darne notizia, come riporta La Repubblica, ci ha pensato Francesca Bottalico, assessore comunale al Welfare: sono infatti le strutture assistenziali cittadine a essere coinvolte nell'iniziativa cinematografica."Si tratta di ...

