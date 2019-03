Che Dio ci aiuti trama puntata 9 | Ginevra ammette i sentimenti per Nico

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Questa sera, giovedì 14 marzo, andrà in onda lanumero 9 di Che Dio Ci, la fiction Rai interpretata da Elena Sofia Ricci che veste i panni di Suor Angela. A partire dalle ore 21:20 circa inizieranno il diciassettesimo e diciottesimo episodio di questa quinta stagione della serie tv. Tali episodi si chiameranno rispettivamente "Istruzioni per crescere" e "L'essenziale". Nel corso dellache vedremo questa sera, Suor Angela si troverà invischiata in altri pasticci., invece, si renderà finalmente contro deiche prova permentre lui è intenzionato a cambiare aria.Anticipazioni Che Dio ciepisodio numero 17: 'Istruzioni per crescere' Nel corso dell'episodio numero 17 della quinta stagione di Che Dio ci, vedremo Suor Angela in pena per la salute di un bambino. Nel tentativo di salvarlo, la suora scopre un terribile segreto ...

marcofurfaro : La cosa che fa più incazzare è che Salvini sa bene che Cirinnà voleva irridire la cultura fascista e maschilista, n… - RaiUno : “Dio conosce il mondo perché l’ha concepito nella sua mente come dall’esterno, prima che fosse creato. Noi non ne c… - AndreaBricchi77 : 'L'ultima volta che sono entrato in campo a San Siro, sentivo la curva che cantava il mio nome, così ho alzato gli… -