Bus si incendia sull' A1 | 40 liceali casertani in fuga dalle fiamme a Guidonia

ilmessaggero

(Di giovedì 14 marzo 2019) «Correte, uscite subito!» hanno urlato le insegnanti quando hanno visto le primeavvolgere il veicolo. Momenti di paura questo pomeriggio, poco dopo le 14, quando un pullman che...

CiranGuccini : RT @7m70: @IlMontanari Be', diciamo che a Roma accadono quotidinamente dai, s'incendia un bus a settimana, non c'è paragone. Questo al di l… - RobertoSignore7 : RT @7m70: @IlMontanari Be', diciamo che a Roma accadono quotidinamente dai, s'incendia un bus a settimana, non c'è paragone. Questo al di l… - ACindolo : RT @7m70: @IlMontanari Be', diciamo che a Roma accadono quotidinamente dai, s'incendia un bus a settimana, non c'è paragone. Questo al di l… -