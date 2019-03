Anticipazioni La porta rossa 2 | l’ultima decisione di Cagliostro

La Porta Rossa 2 : Anticipazioni ultima puntata di mercoledì 20 marzo 2019 : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Sei prime serate, dirette da Carmine Elia ed ambientate a Trieste, compongono la seconda stagione de La Porta Rossa e racconteranno una nuova lunga indagine del Commissario Cagliostro. Lui, ancora bloccato nel mondo dei vivi, non riuscirà a trapassare finché tutti i misteri che lo tormentano non saranno risolti. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. La Porta Rossa 2: anticipazioni sesta ed ultima ...

La porta rossa 2 - riassunto quinta e Anticipazioni ultima puntata : anticipazioni La porta rossa 2, riassunto quinta puntata: una scoperta sconvolgente La porta rossa 2 giunge all’epilogo: mercoledì 20 marzo andrà in onda l’ultima puntata della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Cagliostro riuscirà a salvare la sua bambina? Anna riuscirà a dimostrare la sua innocenza? Ecco il riassunto della quinta puntata de La porta rossa 2. Vanessa continua a frequentare Federico ma ha ancora molti ...

La Porta Rossa 2 sesta puntata : trama e Anticipazioni 20 marzo : LA Porta Rossa 2 sesta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, tornano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni del sesto appuntamento mercoledì 20 marzo 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 20 marzo Uscito dal coma, Jonas si mette sulle tracce dell’assassino di Cagliostro. Rambelli, finito ...

La porta rossa 2 : trama e Anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 : La porta rossa 2: trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 anticipazioni sesta puntata La sesta puntata della seconda stagione de La porta rossa andrà in onda mercoledì 20 marzo. La fiction è in dirittura d’arrivo e non mancheranno, di certo, i colpi di scena. Gabriella Pession e Lino Guanciale, protagonisti della serie tv, interpretano rispettivamente i ruoli di Anna e del commissario Cagliostro. Quest’ultimo, fin dalla prima ...

La Porta Rossa 2 : cast - trama e Anticipazioni. Streaming tv e replica : La Porta Rossa 2: cast, trama e anticipazioni. Streaming tv e replica trama e anticipazioni La Porta Rossa 2 Il 13 febbraio andrà in onda la prima puntata della seconda serie de La Porta Rossa. La fiction, nata dai romanzi di Carlo Lucarelli, vede ancora una volta Lino Guanciale e Gabriella Pession nel ruolo di protagonisti. I telespettatori sono tenuti col fiato sospeso dopo la messa in onda delle repliche della prima stagione. È con La ...