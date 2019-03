Veltroni su Zingaretti | Sembra parlare un altro linguaggio | avere un altro tono

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Nicolaha "una cosa importante: ildi voce. Noncome si parla adesso nella vita pubblica del nostro Paese.unun, puntare a una leadership inclusiva. Miche i primi passi siano buoni". Lo ha detto Waltera Circo Massimo su Radio Capital. La dote principale del presidente del Lazio è "l'equilibrio: è un direttore d'orchestra e non un solista, e questo è ciò di cui la sinistra ha bisogno in questo momento". A chi gli chiede di tornare a dare una mano,risponde: "Non torno perchè non sono andato via. Ho smesso diruoli e responsabilità senza chiedere ruoli o rompere le scatole al prossimo. Cerco di dare una mano a Nicola, si può fare politica, nel senso dell'impegno civile, senzaun incarico formale. Anche facendo un film". ...

