Sci | Nadia Fanchini quarta nella discesa libera di Soldeu

Sci alpino - Discesa Soldeu 2019. Nadia Fanchini : “Avevo creduto nel podio”. Goggia : “Non ho fatto correre gli Sci” : Non è arrivato il podio per l’Italia nella Discesa libera femminile di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Le azzurre sono state assolute protagoniste sulla neve di Andorra ma non sono riuscite ad agguantare il piazzamento da urlo, Nadia Fanchini si è dovuta accontentare della quarta piazza mentre Sofia Goggia ha concluso in sesta posizione subito davanti a Nicol Delago. Di seguito le dichiarazioni che le nostre ...

Sci - Nadia Fanchini sfiora il podio in discesa libera : La Coppa del Mondo di specialità va a Nicole Schmidhofer : l'austra torna a dominare in discesa libera dopo dodici anni, l'ultimo successo era quello firmato da Renate Götschl nel 2007. PARIS ...

Sci alpino – A Soldeu vince Puncher : quarto posto per Nadia Fanchini nella discesa femminile : Fanchini, che peccato: 4ª nella discesa di Soldeu. Rimpianti anche per Goggia e Delago: 6ª e 7ª. A sorpresa vince Puchner, coppetta a Schmidhofer L’illusione del primo podio stagionale non è durata molto. Per fortuna, verrebbe da dire, altrimenti la delusione sarebbe stata ancora più grande. Nadia Fanchini deve accontentarsi del quarto posto nella discesa di Soldeu. Partita con il pettorale numero 17, aveva dovuto aspettare qualche ...

Sci alpino - Discesa femminile Soldeu 2019 : vittoria a sorpresa di Mirjam Puchner. Nadia Fanchini ai piedi del podio : Dopo la splendida vittoria di Dominik Paris, non arriva il bis per l’Italia nella Discesa femminile a Soldeu dove si stanno disputando le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino. A trionfare a sorpresa è stata l’austriaca Mirjam Puchner che centra il suo secondo successo nella specialità dopo quello nel 2016 a St. Moritz. Una gara bellissima quella di Puchner che si è costruita la vittoria nella parte alta e poi ha conservato il ...

Sci alpino - Prova discesa femminile Soldeu 2019 : miglior tempo per Stephanie Venier. Seconda e terza Nadia Fanchini e Sofia Goggia : Stephanie Venier ha vinto la Seconda Prova della discesa femminile di Soldeu. L’austriaca si è imposta con il tempo di 1’31”48, precedendo ben due azzurre. Infatti al secondo e terzo posto si sono classificate Nadia Fanchini e Sofia Goggia, staccate rispettivamente di 25 e 77 centesimi. Buona Prova anche per le tedesche, visto che in quarta posizione ha chiuso Kira Weidle (+0.79), che ha preceduto la connazionale Michaela Wenig ...

Sci alpino – Coppa Europa : quinto posto per Nadia Delago a Crans Montana : Coppa Europa, Nadia Delago quinta nella discesa di Crans Montana: resta in testa alla classifica di disciplina Niente podio, ma arriva comunque un altro buon piazzamento in Coppa Europa per Nadia Delago nella discesa di Crans Montana. Nella località svizzera l’azzurra si classifica quinta a 64 centesimi dalla vincitrice, Elisabeth Reisinger, che consolida così il suo primato nella classifica generale, dove porta il proprio ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Nicol Delago : “Ho dato tutto”. Nadia Fanchini : “Ci ho provato - correvo per le medaglie” : L’Italia non è riuscita a conquistare una medaglia nella discesa libera femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, Nicol Delago ha ottenuto il miglior risultato: buon sesto posto per la gardenese. Sofia Goggia partiva per salire sul podio iridato ma la Campionessa Olimpica si è dovuta accontentare del quindicesimo posto appena alle spalle di Nadia Fanchini. Di seguito le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato alla Fisi, clicca qui ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia insegue la magia. Nadia Fanchini Scia per Elena : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si assegnano il terzo titolo per le donne in questa rassegna iridata. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista scandinava ma attenzione al maltempo perché neve, nebbia e vento potrebbero condizionare la gara come è successo per la prova maschile: un’eventuale partenza abbassata e un tracciato non in perfette ...

LIVE Sci alpino - Terza prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA : Sofia Goggia e Nadia Fanchini studiano le linee giuste : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Terza prova della discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si avvicina la gara di domenica e questo sarà un test fondamentale per tutte le atlete. Finalmente si gareggia su tutto il tracciato senza partenze abbassate o arrivi accorciati. In casa Italia fari puntati su Sofia Goggia, reduce dalla medaglia d’argento in superG e da un’ottima seconda prova. Buone ...

Sci - Seconda prova Discesa femminile Mondiali 2019 : ottime Sofia Goggia e Nadia Fanchini nelle prime posizioni : Buone indicazioni per l’Italia nella Seconda prova della Discesa libera femminile dei Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are. Sofia Goggia e Nadia Fanchini sono state le migliori, chiudendo rispettivamente in quarta e quinta posizione. Soprattutto la bergamasca, argento ieri in superG ha lasciato un’ottima impressione, spingendo particolarmente nella parte alta e poi tirando un po’ il freno in quella centrale e ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Nadia Fanchini : “Ho dato l’anima - per la terza volta vicina al podio”. Marsaglia : “Un po’ d’amaro in bocca” : Non solo l’argento di Sofia Goggia nel superG che ha aperto i Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). L’Italia è infatti stata assoluta protagonista nella prova veloce in terra scandinava e la gara di squadra è stata davvero fantastica: oltre al sigillo della bergamasca, infatti, il tricolore ha brillato anche grazie a Nadia Fanchini e a Francesca Marsaglia che si possono rallegrare rispettivamente con il quinto e il settimo ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia cerca l’impresa - occhio a Nadia Fanchini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta della prima gara di una rassegna iridata in cui l’Italia si giocherà le carte migliori nei primi giorni, dunque nelle competizioni riservate alla velocità. Oggi tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca è tornata in gara a Garmisch dopo un infortunio al malleolo che l’ha tenuta ...

