Sci alpino - Discesa maschile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : oggi si disputerà la Discesa maschile di Soldeu, valevole per la finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Vincere e poi sperare. Dominik Paris ha questo obiettivo nella Discesa di Soldeu, dove si disputano le finali della Coppa del Mondo 2018-2019. L’altoatesino deve recuperare ottanta punti a Beat Feuz e sa che, per balzare in testa alla classifica di specialità, non dipenderà ovviamente solo da lui. Paris è praticamente obbligato ...

Sci alpino - Discesa femminile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : oggi si disputerà la Discesa femminile di Soldeu, valevoli per le Finali della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Per quanto riguarda il titolo di specialità i giochi sembrano quasi fatti visto che Nicole Schmidhofer ha novanta punti di vantaggio nei confronti della connazionale Ramona Siebenhofer, che può solo vincere e poi sperare in uno zero da parte della compagna di squadra per effettuare un clamoroso sorpasso. Una vittoria, però, che ...

Sci alpino oggi (13 marzo) - Finali Soldeu 2019 : orari delle discese e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Iniziano, con le due discese libere, le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sulla pista di Soldeu, nel Principato di Andorra, quindi, andrà in scena l’ultimo atto di una intensa ed avvincente stagione del Circo Bianco. come detto, le prime due gare saranno le più veloci: le discese libere. SI inizierà, alle ore 10.30 con gli uomini, mentre alle ore 12.00 toccherà alle donne. Si tratta, quindi, di due gare molto importanti per ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marchel Hirscher otto volte Re : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - Discesa maschile Soldeu 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Mercoledì 13 marzo si disputerà la Discesa maschile di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo ad Andorra dove assisteremo all’ultima prova veloce della stagione, le migliori atlete del circuito sono pronte a darsi battaglia per la vittoria di tappa. L’Italia si affida a Dominik Paris che è ancora in corsa per la Sfera di Cristallo, deve vincere e sperare in una debacle totale di Beat ...

Sci alpino - Paris e il miracolo coppa di discesa : "E' quasi impossibile" : Sono ottanta i punti da recuperare per Dominik Paris nei confronti di Beat Feuz nella coppa del mondo di discesa libera. 500 i punti dello svizzero, 420 dell'italiano che ha a disposizione solo la gara di domani per sovvertire il pronostico. Purtroppo le tante gare rinviate hanno influito sul ...

Sci alpino - Paris e Fanchini bene nelle seconde prove di libera a Soldeu : Domani prime gare nelle finali di Coppa del mondo di sci alpino a Soldeu, in programma discesa maschile e discesa femminile. Oggi le seconde e ultime prove cronometrate, con gli italiani che sono apparsi competitivi su entrambi i fronti, sia ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Sofia Goggia punta alla vittoria in discesa : Ultima discesa della stagione per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Per quanto riguarda il titolo di specialità i giochi sembrano quasi fatti visto che Nicole Schmidhofer ha novanta punti di vantaggio nei confronti della connazionale Ramona Siebenhofer, che può solo vincere e poi sperare in uno zero da parte della compagna di squadra per effettuare un clamoroso sorpasso. Una vittoria, però, che è il grande obiettivo di Sofia Goggia. Da ...

Sci alpino – Fantastica Fanchini nella seconda prova di discesa femminile a Soldeu - terza Goggia : Ruggito Fanchini: solo Venier fa meglio nella seconda prova di discesa a Soldeu. Terzo tempo per Sofia Goggia nella seconda prova di discesa femminile disputata a Soldeu là più veloce è stata l’austriaca Stephanie Venier, che ha chiuso in 1’31″48. Ma le italiane hanno dimostrato di trovarsi a proprio agio sulla pista che per la prima volta sta ospitando le finali di Coppa del mondo. Nadia Fanchini si è classificata ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2019 : Paris obbligato a vincere in discesa e a sperare nella debacle di Feuz : vincere e poi sperare. Dominik Paris ha questo obiettivo nella discesa di Soldeu, dove si disputano le Finali della Coppa del Mondo 2018-2019. L’altoatesino deve recuperare ottanta punti a Beat Feuz e sa che, per balzare in testa alla classifica di specialità, non dipenderà ovviamente solo da lui. Paris è praticamente obbligato a vincere in quel di Soldeu, dove per la prima volta corrono gli uomini. A quel punto l’altoatesino deve ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Prova discreta - domani darò il meglio”; Federica Brignone : “Ho tanta voglia di far bene” : Stephanie Venier ha vinto la seconda prova della discesa femminile di Soldeu, valida per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaca si è imposta con il tempo di 1’31”48, precedendo ben due azzurre. Infatti al secondo e terzo posto si sono classificate Nadia Fanchini e Sofia Goggia, staccate rispettivamente di 25 e 77 centesimi, quest’ultima in grande evidenza nella giornata di ieri mentre oggi si è potuta ...