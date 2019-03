blogo

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Sta per iniziare a Roma ladi presentazione di- Un solo pianeta, ildi divulgazione scientifica condotto dain onda suda sabato 16 marzo alle ore 21.45 (nella collocazione in passato occupata, con successo, da Ulisse di Alberto Angela). TvBlog seguirà l'incontro con i giornalisti in liveblogging.La trasmissione, firmata da, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Fabrizio Giuseppe Giunta, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon e Stefano Varanelli, sarà presentato alla presenza del conduttore e del direttore di rete Stefano Coletta. Regia studio Riccardo Mazzon, regia Valerio Angelini.diconpubblicato su TVBlog.it 13 marzo 2019 11:40.

SerieTvserie : Sapiens, nuovo programma di Rai3 con Mario Tozzi: conferenza stampa - tvblogit : Sapiens, nuovo programma di Rai3 con Mario Tozzi: conferenza stampa - Varych4 : Sapiens, nuovo programma di Rai3 con Mario Tozzi: conferenza stampa -