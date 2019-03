Salvini | forze di Polizia e di intelligence italiane prime al mondo

Nanni Moretti : “Un film su Salvini come ‘Il Caimano’? Sarebbe al di sopra delle mie forze” : “Fare un film su Salvini Sarebbe al di sopra delle mie forze“. A dirlo è Nanni Moretti in un’intervista al quotidiano francese Le Monde che gli ha chiesto se avesse intenzione di portare al cinema anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, come aveva fatto nel 2006 con Silvio Berlusconi ne “Il Caimano“. “No, no, no e no”, ha risposto categorico Moretti, spiegando: “È stato già difficile ...

Nanni Moretti e un film su Salvini : 'Sarebbe al di sopra delle mie forze' : ' Fare un film su Salvini sarebbe al di sopra delle mie forze ' . Così risponde Nanni Moretti, a Le Monde, sulla possibilità di portare al cinema il ministro dell'Interno. Il cineasta italiano a ...

Nanni Moretti e un film su Salvini : 'Sarebbe al di sopra delle mie forze' : ' Fare un film su Salvini sarebbe al di sopra delle mie forze ' . Così risponde Nanni Moretti, a Le Monde, sulla possibilità di portare al cinema il ministro dell'Interno. Il cineasta italiano a ...

Nanni Moretti : "Dopo il Caimano - un film su Salvini? Sarebbe al di sopra delle mie forze" : "Fare un film su Salvini Sarebbe al di sopra delle mie forze". Così risponde Nanni Moretti, intervistato da Le Monde, sulla possibilità di portare al cinema il Ministro dell'Interno. Il cineasta italiano infatti ha già portato sul grande schermo Silvio Berlusconi ne Il Caimano del 2006. Categorica la risposta di Moretti: "No, no, no e no. È stato già difficile farlo per Berlusconi. Fu una decisione dell'ultimo ...

'Ndrangheta - catturato il latitante Francesco Strangio. Salvini : «Grazie alle Forze dell'Ordine» : Francesco Strangio, pericoloso latitante della 'Ndrangheta è stato arrestato questa notte i Carabinieri di Reggio Calabria e Cosenza. L'uomo, in fuga da un anno, è stato...

Migranti - Salvini : "Presto 8000 agenti Forze dell'Ordine assunti grazie a tagli sugli sbarchi" : 'A Marzo sarà legge dello stato la Legittima difesa, presto anche il taglio ai vitalizi e alle tasse per i più piccoli. Presto arriveranno anche qui in Umbria buona parte degli 8000 agenti delle Forze ...

Perché Matteo Salvini non ha nessun diritto di vestirsi con le divise delle forze dell’ordine : Nell'esposto presentato da Andrea Maestri sono elencate le violazioni della legge commesse da Matteo Salvini, quando indossa le divise delle forze dell'ordine. "Atti di disprezzo della legge da bullo, ma che di fronte ai processi scappa, chiedendo l'assoluzione al Movimento 5 Stelle. Che, peraltro, tace sul ministro in divisa che viola le Istituzioni", ha commentato Pippo Civati.Continua a leggere

Tensione a Chiomonte per l'arrivo di Salvini Scontri tra le forze dell'ordine e i No Tav : Una cinquantina di manifestanti, posizionati davanti alla centrale idroelettrica, ha tentato di forzare le reti di accesso al cantiere ed è stata respinta dalle forze dell'ordine.

Lucia Uva : "Con Salvini licenza di uccidere alle forze dell’ordine" : La sorella di Giuseppe Uva, morto nel 2008 dopo essere portato in caserma a Varese, commenta il decesso del 31enne tunisino durante un fermo di polizia, l'altro ieri a Empoli. L’uomo era andato in escandescenze per una banconota che non gli era stata cambiata in un money transfer, quindi erano intervenuti gli agenti che dopo aver legato mani e piedi al giovane se lo sono visti morire tra le braccia, per un arresto cardiocircolatorio. Il pm ...

Cesare Battisti catturato in Bolivia - Salvini : «La pacchia è finita. Grazie a Bolsonaro e forze dell'ordine» : Il mio primo pensiero va oggi ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. ...

Duello Renzi-Salvini - l’ex premier : “Fuorilegge indossare divise forze dell’ordine” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini replica a Matteo Renzi: "Si preoccupa e dice che dovrei essere arrestato perché con orgoglio e con onore indosso le divise. Lo faccio con orgoglio, arrestatemi allora, da ministro dell'Interno. Renzi può denunciarmi, può minacciarmi e fare ironia, ma è un poveretto".Continua a leggere