Paolo Fox | oroscopo 14 marzo 2019 | le previsioni di domani

lanostratv

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:didiFoxè un altro giorno e chissà che le stelle non possano portare finalmente delle buone notizie. A comunicare il volere delle stelle ci pensaFox con il suodi, 14, segno per segno.ARIETE: dovranno dosare bene l’energia e non sfruttarla per cose futili come discussioni o lamentele. Ristorare il fisico è fondamentale.TORO: è un periodo di attesa per ciò che riguarda le relazioni sentimentali, per fortuna la fine del mese porterà consiglio.GEMELLI: entro l’estate potranno contare su una prospettiva di vita del tutto nuova.sarà una bellissima giornata tutta da dedicare all’amore.CANCRO: Luna nel segno questo weekend che porterà delle belle emozioni. Possono pianificare delle belle giornata a partire da oggi.Fox 14 ...

Iwasbornechelon : Quando tutti mentono, fidati di Paolo Fox - OcchioNapoli : Cosa ci dirà il nostro astrologo preferito? - giuliamistyeyed : L'unico corso obbligatorio di quest'anno finisce alle 14:15 e dopo il pullman delle 14 che perdo ne passa solo un a… -