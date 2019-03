Negramaro | Lele Spedicato ha terminato la riabilitazione | “Ora comincia un nuovo capitolo”

Negramaro a sorpresa - Lele torna a casa mano nella mano con la moglie : Una foto che dice più di milleparole, quella pubblicata dalla moglie di Lele Spedicato, Clio Evans, all'uscita dalla clinica romana dove il chitarrista dei Negramaro è stato sinora ricoverato per la ...

Lele Spedicato dei Negramaro e Manuel Bortuzzo - incontro a sorpresa : «I leoni si associano» : Una visita a sorpresa, decisamente gradita, per Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore, gravemente ferito a colpi di pistola all'Axa e ora alle prese con la riabilitazione, ha infatti ricevuto la...

La magia rock dei Negramaro a Roma con Lele sul palco e l’omaggio di Giuliano a Lucio Battisti (video) : Nella prima delle due serate Romane dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 un PalaLottomatica gremito in ogni ordine di posto ha ospitato il primo concerto del 2019 dei Negramaro a Roma, ideale seguito dello show allo stadio Olimpico della scorsa estate che, ha ricordato Giuliano Sangiorgi, "è una notte che ci è rimasta nel cuore". D'altronde Roma è una seconda casa per la band salentina: qui sono nati, lo scorso autunno a poche settimane di ...

Il ritorno di Lele sul palco dei Negramaro a Milano - video in Cosa c’è dall’altra parte con Giuliano Sangiorgi : Dopo aver partecipato al debutto alla data zero di Rimini è apparso anche al Mediolanum: il ritorno di Lele sul palco dei Negramaro a Milano per il primo dei due concerti in città è stato accolto con l'abbraccio entusiasta e commosso del pubblico. Mercoledì 27 febbraio la band si è esibita al Mediolanum Forum di Assago nell'ambito dell'Amore che Torni Tour Indoor 2019, la tournée nei palasport italiani che fa seguito a quella estiva negli ...

Negramaro successo live a Milano e sul palco torna Lele : Dopo la partenza a Rimini il 14 febbraio scorso con Amore Che Torni Tour Indoor 2019, i Negramaro sono sbarcati anche a Milano al MediolanumForum di Assago per due date, ieri e oggi. La serata ...

Negramaro - Giuliano Sangiorgi : “Lele? Mio padre lo ha riportato in vita” : Negramaro, Giuliano Sangiorgi: “Lele? Mio padre lo ha riportato in vita” L’emorragia cerebrale che ha colpito il chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato, aveva lasciato tutti a bocca aperta. Mesi e mesi di preoccupazioni per la famiglia, gli amici e i fan del gruppo pugliese. Ora Lele sta bene anche se non tornerà in tour con […] L'articolo Negramaro, Giuliano Sangiorgi: “Lele? Mio padre lo ha riportato in ...

Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - testo e significato : una dedica al chitarrista Lele Spedicato : testo e significato di Cosa c’è dall’altra parte, il nuovissimo singolo dei Negramaro in rotazione radiofonica da venerdì 25 febbraio. Il brano è una toccante dedica a Lele Spedicato, il chitarrista del celebre gruppo salentino colpito lo scorso settembre da un malore. Al via il Tour 2019 dei Negramaro che hanno rilasciato il loro nuovo singolo in radio I Negramaro hanno finalmente pubblicato il loro nuovo singolo intitolato ...

Il risveglio di Lele dei Negramaro raccontato da Giuliano Sangiorgi : “Mio padre l’ha rispedito a calci da noi” : L'apparizione, seppur breve, di Lele dei Negramaro sul palco della prima data del nuovo tour nei palasport è stato uno dei momenti di massima felicità per la band e per il suo pubblico dopo mesi drammatici. La data zero del 14 febbraio a Rimini è stata segnata dalle lacrime di Spedicato nel ringraziare il pubblico promettendo che tornerà presto a suonare, anche se non prenderà parte alle prossime date di questo tour perché ancora impegnato nella ...

Audio di Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - il nuovo singolo di Giuliano per Lele - e la scaletta di Amore Che Torni Tour 2019 : C'è anche Cosa c'è dall'altra parte dei Negramaro nella scaletta dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 della band, appena partito con la data zero di Rimini il 14 febbraio. Il nuovo singolo della band in radio dal 15 febbraio, arrivato al di fuori delle classiche logiche discografiche e successivo all'album Amore Che Torni cui è dedicato l'attuale Tour, è nato da un'urgenza personale, il bisogno di Giuliano Sangiorgi di mettere in musica il ...

Negramaro - a sorpresa sul palco a Rimini c’è Lele Spedicato : il commosso abbraccio con Giuliano Sangiorgi : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, è tornato a sorpresa sul palco. Dopo l’emorragia cerebrale che l’ha colpito il 17 settembre scorso, il 38enne musicista salentino ha imbracciato la chitarra e ha suonato a Rimini insieme al frontman Giuliano Sangiorgi Cosa c’è dall’altra parte, brano a lui dedicato, davanti ai 5mila fans del palasport. “Ciao a tutti, grazie, grazie infinite a tutti – ha detto, con il sorriso ...

I Negramaro ripartono «Lele suonerà in tour con noi quando vorrà» : Paolo Giordano Chiamatelo, se volete, spirito del rock. Oppure, più semplicemente vera amicizia. I Negramaro sono tornati ieri sera dal vivo all'Rds Stadium di Rimini dopo aver aspettato che il ...

I Negramaro ritrovano Lele. Ma in tour suonerà suo fratello Giacomo : Chiamatelo, se volete, spirito del rock. Oppure, più semplicemente vera amicizia. I Negramaro sono tornati ieri sera dal vivo all'Rds Stadium di Rimini dopo aver aspettato che il chitarrista Emanuele '...