Lega Serie A | Miccichè esalta la Juventus | “vittoria importante per il nostro calcio”

Nel Consiglio della Lega Serie A esiste solo il Nord : Milano - Udine - Bergamo : Scaroni al posto di Fassone Vi abbiamo fatto un resoconto di quel che è accaduto ieri in Lega Serie A, con Lotito che ha portato a Paolo Scaroni i voti per succedere a Fassone in seno al Consiglio. Un Consiglio che parla esclusivamente la lingua del Nord. Per la Lega Serie A il calcio italiano è pertinenza esclusivamente settentrionale. Quattro sono i consiglieri e tutti e quattro di pertinenza di club settentrionali. Ci sono Alessandro ...

Lotito porta a Scaroni i voti per entrare in Lega Serie A. Nessuno sa quanto guadagnerà : “Emolumenti trattati in sede privata” Giornata tempestosa ieri in Lega Serie A. Paolo Scaroni è entrato nel consiglio di Lega Serie A. Un ingresso che è avvenuto grazie ai buoni uffici di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, tra la prima e la seconda votazione, ha lavorato per portare i voti di Scaroni da otto a tredici. La votazione era per sostituire l’ex ad del Milan Mauro Fassone. In un primo momento, otto viti erano andati a ...

