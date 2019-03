Lavoro | occupati in aumento ma nel privato uno su cinque guadagna meno di 9 euro l' ora

Lavoro - occupati in aumento. Nel privato salario orario sotto i 9 euro : Il 2018, complessivamente, si caratterizza per un nuovo aumento dell'occupazione, sia nei valori assoluti sia nel tasso, che coinvolge anche i giovani di 15-34 anni. Lo rivela l'Istat, che inoltre, al ...

Lavoro - nel 2018 più occupati. Istat : "Ma solo con contratti a termine" : Buone notizie dall' Istat . Nel 2018 il tasso di disoccupazione in Italia è diminuito al 10,6% dall'11,2% del 2017. Complessivamente il numero dei disoccupati italiani si è ridotto di 151 mila unità. ...

Lavoro - calano gli occupati : -36 mila nel quarto trimestre : Peggiora l'indice di occupazione in Italia . Nel quarto trimestre del 2018, il numero di persone occupate diminuisce rispetto al trimestre precedente, -36 mila, -0,2%,. A comunicarlo è l'Istat che ...

Lavoro - Istat : +192mila occupati nel 2018 : Roma, 13 mar., askanews, - Nel 2018 l'occupazione cresce per il quinto anno consecutivo, +192 mila, +0,8%, e il tasso di occupazione sale al 58,5%, +0,6 punti,, rimanendo di appena 0,1 punti al di ...

Lavoro - nel 2018 disoccupazione in calo : per i giovani -2 - 6%. Crescono gli occupati a tempo determinato : Nel 2018 il tasso di disoccupazione diminuisce, passando dall’11,2% del 2017 al 10,6 per cento, e il miglioramento è ancora più netto tra i giovani con un calo di 2,6 punti percentuali (32,2%). Per il quinto anno consecutivo aumentano anche gli occupati: un miglioramento, spiega l’Istat, che tra i lavoratori dipendenti riguarda “esclusivamente quelli a tempo determinato” (+323 mila, +11,9%) mentre dopo quattro anni di crescita ...

L'Istat rivede al ribasso il Pil 2018. Lavoro : a gennaio aumentano gli occupati - ma calano donne e giovani : - Ancora notizie in bianco e nero dall'economia. L'Istat, infatti, ha riveduto al ribasso le stime del Pil italiano nel 2018: +0,9%, in netto rallentamento rispetto al +1,6% del 2017. Un dato ...

Lavoro : a gennaio + 21.000 occupati - ma calano donne e giovani : Ancora notizie in bianco e nero dal mondo del Lavoro. Secondo i dati dell'Istat, a gennaio 2019 si sono registrati più 21.000 posti di Lavoro, soprattutto quello stabile: 56.000 dipendenti fissi in ...

Lavoro - Istat : +21.000 occupati a gennaio : 10.28 Dopo lo stallo di dicembre,l'occupazione segna a gennaio un aumento dello 0,1% su dicembre 2018 (+21.000 unità). Crescono soprattutto i dipendenti fissi di sesso maschile, mentre diminuiscono quelli a termine e gli autonomi. Tasso occupazione fermo al 58,7%.Così l'Istat Stabile su base mensile, al 10,5%, il tasso di disoccupazione, che invece aumenta dello 0,3% per i giovani, attestandosi al 33%. Un livello lontano dai picchi (43%) ...

Lavoro : dal Veneto 9 - 6 mln per inserimento disabili disoccupati di lungo corso (3) : (AdnKronos) - “Con questo piano, alimentato da una significativa dote finanziaria e sostenuto dal senso di responsabilità delle imprese – commenta l’assessore Donazzan – la Regione si fa carico in particolare di quei disabili che più hanno difficoltà a trovare una opportunità di inserimento lavorati

Lavoro : dal Veneto 9 - 6 mln per inserimento disabili disoccupati di lungo corso (2) : (AdnKronos) - “Se le prime due misure, ed in particolare la prima ricalcano quanto prevede la legge nazionale 68/99 sul collocamento obbligatorio – fanno notare Donazzan e Lanzarin – le altre due inaugurano una nuova tipologia di intervento, nel solco delle politiche attive regionali per il Lavoro”.

Lavoro : dal Veneto 9 - 6 mln per inserimento disabili disoccupati di lungo corso : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - Un’agevolazione fino al 75 per cento della retribuzione lorda per ogni assunto, anche a tempo determinato: è la principale novità del programma di collocamento mirato per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità che da anni non trovano occupazione

Lavoro - numero di occupati supera livello pre-crisi : ma rispetto al 2008 aumenta la disoccupazione : Un report sulla base dei dati di ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal fornisce il quadro sull'andamento del mercato del Lavoro negli ultimi dieci anni. Cresce il numero di occupati, ma diminuiscono le ore lavorate. Cresce, allo stesso tempo, anche il tasso di disoccupazione. In aumento il Lavoro dipendente, soprattutto a tempo determinato e a tempo parziale.Continua a leggere

Lavoro : in Veneto 140 mila i disoccupati utenti Centri per l'Impiego (3) : (AdnKronos) - Circa la metà dei disoccupati che ogni anno si rivolgono ai Centri per l’Impiego del Veneto sono interessati da almeno un intervento di politica attiva. Nello specifico, il 40% risulta trattato con una misura di politica attiva, mentre un ulteriore 10% beneficia degli incentivi previst

Lavoro : in Veneto 140 mila i disoccupati utenti Centri per l'Impiego (2) : (AdnKronos) - Il report di Veneto Lavoro si concentra proprio sulle DID rilasciate, quantificando in circa 140 mila il numero di persone che ogni anno si rivolgono ai Centri per l’Impiego di tutta la regione. Ma cosa accade dopo? I percorsi intrapresi dai disoccupati si suddividono in quattro tipolo