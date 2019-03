optimaitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Ce lo hanno ripetuto fino alla nausea, eppure c'è qualcosa in noi fanatici della serie che rende impossibile rinunciare per sempre a sperare in undi. O in una qualche forma di reunion anche minuscola, anche insignificante, anche una tantum. Mai presa seriamente in considerazione l'idea di un eventuale film, scartata quella di un seguito per l'indisponibilità di parte del cast - quella maschile, a voler essere precisi, stando alle rivelazioni recenti di Jennifer Aniston - e negata l'intenzione di un remake, non resta che lasciaredi fronte alla cruda realtà: non riavremoin nuove forme, dovremo accontentarci delle repliche a profusione.I creatori della sitcom hanno già respinto più volte le speculazioni sul possibile ritorno in tv del gruppo di amici del Greenwich Village che ci con le loro assurde disavventure personali, amicali e amorose ci ...

OptiMagazine : Lasciate ogni speranza voi che desiderate il revival di Friends, perché 'potrebbe solo deludere'… - Trappola8 : Vabbè... lasciate ogni speranza voi che entrate!...io vi ho avvertito! #maneskin #Måneskin #elevator… - LeoBraghini : @Ariachetira @AugustoMinzolin Mizzolini, ma perchè non parli del 5S ogni tanto? sempre a parlare di tua moglie stai… -