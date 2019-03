La tripletta di Ronaldo spine la Juventus ai quarti

Champions - Juve-Atletico Madrid 3-0 : Ronaldo show - tripletta! : L'incubo Ronaldo torna a far vivere i fantasmi all' Atletico , anche con la maglia della Juve . Tripletta di un fenomeno assoluto e impresa compiuta. La Juve vola ai quarti con una rimonta che ...

Pagelle Juventus-Atletico Madrid 3-0 : Cristiano Ronaldo RE con una tripletta - Bernardeschi sontuoso! Vecchia Signora ai quarti : Termina 3-0 all’Allianz Stadium tra Juventus ed Atletico Madrid. Una tripletta fantastica di Cristiano Ronaldo regala la qualificazione ai quarti di finale di Champions League 2019. Una rimonta pazzesca degli uomini di Massimiliano Allegri e la Vecchia Signora annichilisce i Colchoneros. Di seguito le Pagelle: CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid (CALCIO D’INIZIO ALLE 21.00) JUVENTUS Szczesny ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0 - tripletta di Cristiano Ronaldo : i bianconeri rimontano e si qualificano ai quarti di Champions : Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e di nuovo Cristiano Ronaldo. La Juventus lo aveva comprato per serate così e il fenomeno non ha tradito. Nella serata più dura, contro l’avversario più difficile da affrontare per i bianconeri e a livello tattico, il giocatore più forte del mondo ha fatto il giocatore più forte del mondo. Tre gol, due di testa e uno su rigore all’83esimo dopo una straripante discesa di Federico Bernardeschi, e ...