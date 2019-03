Inter-Eintracht Francoforte | Europa League 2019 | programma | orario e tv Streaming e

oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Ritrovato il successo in Serie A, per l’di Luciano Spalletti è giunto il momento di concentrarsi sull’, e sulla sfida di ritorno degli ottavi di finale contro l’, dove si ripartirà dallo 0-0 della sfida d’andata e dal rigore sbagliato da Brozovic.La partita si svolgerà domani sera (giovedì 14 marzo) alle ore 21, presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, e sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Uno (canale 201), ma anche in chiaro su Tv8, con loche sarà disponibile sulla piattaforma in abbonamento Sky Go.Ildella partita: Giovedì 14 marzoOre 21Sky Sport Uno, Sky Go, Tv8Le probabili formazioni:(4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Valero; Politano, Candreva, Perisic; Keita. All. Spalletti...

