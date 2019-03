Georgina a CR7 | ' Il mondo del calcio è tuo'

CR7 investe 25 milioni sui trapianti di capelli. Georgina a capo dell'impresa : Cristiano Ronaldo in versione imprenditore non si ferma mai. Il campione della Juventus ha deciso di investire circa 25 milioni sui trapianti di capelli, acquistando il 50 % delle cliniche portoghesi ...

Georgina Rodriguez - che lusso : pigiama di Vuitton da 2700 euro per la fidanzata di CR7 : Cristiano Ronaldo è da diversi anni uno degli atleti più pagati al mondo e, tra ingaggi e sponsor, può permettersi un tenore di vita decisamente elevato, che non esita a...

Cristiano Ronaldo diventa zio - la sorella di CR7 annuncia il lieto evento e Georgina Rodriguez condivide la loro gioia : Cristiano Ronaldo diventerà zio, la sorella di CR7 è in dolce attesa ed arriva anche il commento social di Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo sarà zio, ad annunciarlo la stessa sorella di CR7 su Instagram. Katia Aveiro sui social, a didascalia di una foto che la immortala con il pancione in vista, ha scritto: “non mi ricordo la mia vita prima di essere madre. Ed essendo una madre fa male, fa male così tante volte … ma fa male. Sento una ...

Ronaldo - Georgina : «Sposare CR7? Non me l'ha chiesto - mi piacerebbe» : «Se Ronaldo mi ha chiesto di sposarlo? Per ora no, ma mi piacerebbe». È la confessione di Georgina Rodriguez, compagna del fuoriclasse della Juventus, in un'intervista rilasciata alla rivista Hola di ...

Georgina Rodriguez augura buon compleanno a Cristiano Ronaldo : il dolce VIDEO social di CR7 versione papà : Georgina Rodriguez ed i suoi auguri social a Cristiano Ronaldo: un VIDEO dolce svela il lato tenero di CR7 Per i 34 anni di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ha voluto augurare buon compleanno al proprio compagno in maniera particolare. La bellissima argentina ha postato sui social un VIDEO in cui CR7 gioca con il piccolo Mateo, svelando il lato paterno del portoghese ai fan. Il calciatore della Juventus in versione papà ha conquistato ...

Lazio-Juventus : Immobile guida l'assalto - CR7 cerca il gol per Georgina : Serata di gala all'Olimpico, che si prepara ad ospitare Lazio-Juventus. Un posticipo da cui passano punti importanti, vuoi per ribadire la supremazia in vetta o per mandare un messaggio alle ...

CR7 in tribunale a Madrid con Georgina : più che una gogna è una passerella... : Doveva essere una sorta di gogna pubblica. Ma Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo. E riesce a trasformare tutto quello che tocca, o meglio, lo tocca, in oro. Così l'ingresso al tribunale di Madrid, ...

Supercoppa Italiana – Quanto amore in casa CR7 : Georgina Rodriguez ed i dolcissimi figli fanno il tifo per Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Tutto l’amore della famiglia di Cristiano Ronaldo durante la Supercoppa Italiana: grande tifo da parte di Georgina Rodriguez e dei dolci figli di CR7 La Juventus ha conquistato oggi pomeriggio la sua ottava Supercoppa Italiana: la squadra bianconera ha trionfato a Gedda sul Milan, grazie alla rete di Cristiano Ronaldo. Un’emozione speciale per l’attaccante portoghese che ha così conquistato il suo primo trofeo con la ...

Ronaldo non si ferma mai - CR7 in palestra con Cristiano Jr e Georgina : il lato B della spagnola è da urlo [VIDEO] : Il campione portoghese ha postato sui propri social un video in cui si allena in palestra con il figlio e la compagna, che mostra un lato B da urlo Non esistono feste per Cristiano Ronaldo, anche nel giorno dell’Epifania il campione portoghese lavora in palestra per farsi trovare pronto alla ripresa degli allenamenti con la Juventus. Insieme a lui anche il figlio Cristiano Jr. e la compagna Georgina Rodriguez, beccata durante un ...

Georgina Rodriguez è l'arma segreta di CR7 : ecco il profilo della bella spagnola : Georgina Rodriguez è da sempre una delle donne più seguite del mondo del calcio. La compagna di Cristiano Ronaldo, infatti, vanta oltre 8 milioni e mezzo di follower su Instagram, 8,6 per l'esattezza, ed è sempre una delle più seguite dagli amanti dello sport e ...

Non solo Cristiano Ronaldo e Georgina a Dubai per capodanno - CR7 porta in vacanza tutta la sua famiglia [GALLERY] : Cristiano Ronaldo a Dubai per capodanno: dopo le foto in coppia con la fidanzata Georgina Rodriguez, spunta anche lo scatto di famiglia capodanno in famiglia per Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juventus, approfittando della pausa del campionato e dei festeggiamenti per l’inizio del 2019, ha portato la sua intera famiglia a Dubai. Nella lussuosa meta degli Emirati Arabi, CR7 e Georgina Rodriguez erano apparsi nei giorni scorsi ...