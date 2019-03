fridaysforfuture Contro i cambiamenti climatici anche L’Aquila scende in piazza

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 13 marzo 2019) L'Aquila - Il 15 Marzo, come in centinaia di città nel mondo,in. Già da 4 venerdì il Gruppo locale Fridays for Future -svolge attività di sensibilizzazione promuovendo ed organizzando i #fridaysforfuture che caratterizzano il movimento. Il movimento internazionale ha le sue radici nell’agosto 2018 quando Greta Thunberg, una ragazza di soli 15 anni, inizia a manifestare davanti il Parlamento svedese per chiedere azioni concreteil cambiamento climatico. Una giovane ragazza inizia ad “alzare la voce”una politica distratta e disinteressata del futuro dei propri figli, Lo sciopero di Greta diventa subito virale e coinvolge prima tutto il nord europa per arrivare in questi giorni a diventare un fenomeno globale. Sulla spinta di Greta e di tutti i giovani che chiedono alla ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.