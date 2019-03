Fridaysforfuture | clima | “A Ottobre 2018 eventi meteorologici estremi in Italia”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) I cambiamentitici sono una realtà sempre più attuale, e il mondo sembra finalmente iniziare una fase di mobilitazione generale al fine di intraprendere una strategia efficace per combatterli. Gli ultimi dati sono allarmanti e sempre maggiori sono gliche si verificano in Italia e nel resto del mondo.In particolare nel mese di, l’Italia è stata teatro di una serie diche hanno determinato gravi conseguenze per la popolazione, l’ambiente e il territorio del nostro Paese.Le piogge sono cadute abbondantemente su quasi tutto il territorio nazionale, con tempi e intensità diverse nelle varie regioni. Le precipitazioni cumulate giornaliere più elevate sono state registrate nelle zone prealpine, con valori di oltre 400 mm in Friuli Venezia Giulia e di oltre 300 mm in Liguria, Veneto e Lombardia.Lo fa sapere il ...

