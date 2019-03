Flavio Insinna | età | figli | fidanzata e altezza La vita privata

L'Eredità - una voce catastrofica. 'Programma dimezzato' - il colpo di grazia Rai a Flavio Insinna : Giuseppe Candela per Dagospia lancia una una nuova indiscrezione su L'Eredità di Flavio Insinna , in particolare sulla nuova edizione del 2020 , che starebbe facendo storcere il naso a Magnolia, ...

L'Eredità - una voce catastrofica. "Programma dimezzato" - il colpo di grazia Rai a Flavio Insinna : Giuseppe Candela per Dagospia lancia una una nuova indiscrezione su L'Eredità di Flavio Insinna, in particolare sulla nuova edizione del 2020, che starebbe facendo storcere il naso a Magnolia, proprietaria del format. Il motivo? I responsabili dei palinsesti di Raiuno vorrebbero dimezzare il game sh

L'Eredità - Flavio Insinna fatto fuori. Quasi ufficiale - Dagospia sgancia la bomba : cosa tramano in Rai : Giuseppe Candela su Dagospia svela le incognite dei vertici di viale Mazzini sulle conduzioni di Flavio Insinna e Gabriele Corsi. Nonostante l’andamento positivo negli ascolti, la conduzione del romano all’Eredità starebbe incontrando malumori tra alcuni dirigenti Rai. Per di più, già al momento del

L'Eredità - Flavio Insinna e l'annuncio epocale del concorrente su Raiuno : 'Sposerò il mio compagno' : Un annuncio epocale quello andato in onda a L'Eredità davanti agli occhi sgranati per lo stupore di Flavio Insinna. Il concorrente Nicola Dalla Torre ha annunciato in diretta che sposerà il suo ...

L'Eredità - Flavio Insinna e l'annuncio epocale del concorrente su Raiuno : "Sposerò il mio compagno" : Un annuncio epocale quello andato in onda a L'Eredità davanti agli occhi sgranati per lo stupore di Flavio Insinna. Il concorrente Nicola Dalla Torre ha annunciato in diretta che sposerà il suo compagno Manuel Puddu. Dalla Torre, che arriva da Ponte di Piave nel Trevigiano, ha fissato già la data al

L'Eredità - da Flavio Insinna l'islamica convertita : Simona scatena il caos - contro di lei la battuta horror : A L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale su Rai 1, è il giorno di Simona. Nella puntata di giovedì 7 marzo, infatti, tra i concorrenti ecco una donna italiana convertita all'islam per amore, in studio con il chador. Una partecipazione che ha diviso e sorpreso il pubblico. Simpatica e prepar

L'Eredità - Eleonora Arosio incinta : "Chi è il padre?" - lei a Flavio Insinna risponde così : sconcertante : Sconcerto assoluto nello studio de L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo alla puntata di mercoledì 6 marzo, dove in studio la professoressa Eleonora Arosio si è mostrata con un bel pancione: è incinta. La showgirl, durante l'introduzione e subito dopo il termine de

L’eredità - Flavio Insinna e la professoressa col pancione : “Chi è il papà? Boh!” : L’eredità, la professoressa fa un lieto annuncio: “È un maschietto” Maternità a L’Eredità. Nell’ultima puntata dello storico quiz show di Raiuno (in onda mercoledì 6 marzo), la professoressa Eleonora Arosio si è mostrata con il pancione in bella vista. La bionda show girl durante l’introduzione, subito dopo la fine de La Vita in Diretta, ha […] L'articolo L’eredità, Flavio Insinna e la ...

Striscia la Notizia - altra bomba su Flavio Insinna : "Stracciato il contratto" - per il conduttore finisce male : La decisione di licenziare Flavio Insinna come testimonial per lo sfogo in fuorionda contro una concorrente della Valle d'Aosta ai tempi di Affari Tuoi è stata ritenuta legittima dal collegio arbitrale al quale si era rivolto il conduttore, dopo la decisione della società Cogedi, proprietaria dei ma

L'Eredità - il segreto "femminile" di Flavio Insinna : la bomba di Maurizio Costanzo : È interessante constatare come, giorno per giorno, nel tardo pomeriggio su Raiuno, il game L'Eredità, condotto ora da Flavio Insinna (che fu però ideato da Carlo Conti e per anni guidato da Fabrizio Frizzi) stia sempre intorno ai 5 milioni di ascolto e il 23/25% di share. Risultati che tanti canali

L'Eredità - Flavio Insinna sbigottito per l'errore della concorrente : questa la sapevano proprio tutti : Ancora una disastrosa prestazione di una concorrente a L'Eredità con Falvio Insinna. La domanda che il conduttore ha proposto era fin troppo semplice, eppure la risposta corretta non è mai arrivata. ...