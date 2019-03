Eurozona | produzione torna a crescere a gennaio

Eurozona - in calo la produzione nel settore costruzioni : Segnali di rallentamento per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro . Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita a novembre dello 0,1% dopo il -1,6% registrato ...

Crolla produzione industriale Eurozona : -1 - 7% a novembre. S&P : governo ottimista su crescita Italia : Per avere un'idea più chiara dell'andamento attuale e prospettico dell'economia, è stato aggiunto in un incontro con la stampa, sarà importante vedere i dati sulla produzione industriale di dicembre ...

Crolla la produzione industriale nell’Eurozona - a novembre -1 - 7% : La produzione industriale dell’Eurozona ha registrato una brusca caduta: a novembre è scesa dell’1,7 per cento rispetto al mese precedente ed è diminuita dell’1,3% nell’Europa a 28. Lo rende noto Eurostat, ricordando che in ottobre la produzione industriale era cresciuta dello 0,1 per cento in entrambe le aree. Su base annuale è Crollata del 3,3 pe...