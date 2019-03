Crosetti | “Adesso si continuerà a fare gli schizzinosi con Allegri”

ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2019) “Scommettiamo che vincerà la Champions?” Mauriziosu Repubblica scrive di Juventus-Atletico Madrid, si spinge fino a scommettere sulla vittoria della Champions da parte della Juventus e ovviamente elogia Cristiano Ronaldo: Due reti da alpinista, due incornate in cima all’Everest, e poi il solito rigore estremo che l’anno scorso condannò proprio la Juve. Quella sera Agnelli pensò al rapimento perfetto: rubare al Real il marziano delle tre Champions consecutive per portare la sua quarta a Torino. Scommettiamo che succederà? Ma è su Allegri che batte: “Dopo i pallori dell’andata, dopo quell’inspiegabile assenza, la Juve ha mostrato di appartenere a un genere superiore. Ora siglicon Allegri? Nessuno come lui, mai, dopo Lippi e il Trap. E non è vero che chi vuole divertirsi deve andare al circo: la Juve di Massimiliano Allegri basta e ...

