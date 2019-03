Controlli carabinieri nel Parco Nazionale Aspromonte contro reati ambientali | denunce

Vercellese : Controlli a tappeto dei carabinieri sulle strade : controlli a tappeto sulle strade del Vercellese. Risultato: tre persone denunciate dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. In città i militari dell'Arma hanno denunciato un ragazzo di 22 anni, ...

Controlli aeroporto Fiumicino : Carabinieri denunciano uomo : Roma – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma continuano i Controlli all’interno degli aeroscali romani. Durante il servizio i militari hanno sorpreso all’interno dei terminal dell’aeroporto ‘Leonardo Da Vinci’ un cittadino romeno colpito dall’ordine di allontanamento dal territorio di Fiumicino, disposto dall’autorita’ amministrativa gia’ nel 2018, a seguito di precedenti ...

Carabinieri Nas : Controlli a Roma - Brescia e Lecce : Accertamenti dei Carabinieri Nas in vari settori: 14 persone deferite in stato di Libertà. Maschere di carnevale pericolose sequestrate a Roma

Lentini - minaccia i carabinieri a un Controlli : arrestato : I carabinieri di Lentini hanno arrestato Antonino Vecchio, 28 anni, resosi responsabile del reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nella fattispecie, il predetto, già sottoposto al ...

Controlli carabinieri ad Alessandrino - Torpignattara e Appia : 3 arresti : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno effettuato un’accurata attivita’ di controllo nei quartieri Alessandrina, Appia e Torpignattara. Sono finite in manette 3 persone e altre 5 sono state denunciate a piede libero. Un romano di 41 anni, con precedenti e senza fissa dimora, e’ stato bloccato dai Carabinieri mentre cercava di disfarsi di una bustina, che e’ stata subito recuperata, al cui interno ...

Blitz al campo rom dei carabinieri - anche un elicottero per i Controlli : Giugliano. Blitz al campo rom, decine di carabinieri in azione due punti controlli a tappeto della zona. È in corso da alcune ore un operazione dei carabinieri della compagnia di Giugliano, diretti ...

Roma : 2 scippatori in manette e 5 multati a seguito Controlli Carabinieri : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro stanno portando avanti una serie di controlli capillari nelle zone di competenza a maggiore richiamo turistico per tentare di arginare i fenomeni di degrado o di criminalita’ diffusa. A poche ore dal maxi controllo scattato nell’area di piazza dei Cinquecento che ha portato all’arresto di 4 persone e alla denuncia a piede libero di altre 9 i Carabinieri del Comando Roma ...

CASTELVETRANO : WEEKEND DI Controlli. TREARRESTI DEI CARABINIERI. : Lo scorso fine settimana i militari della Compagnia Carabinieri di CASTELVETRANO hanno effettuato tre arresti nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio. Sabato 19gennaio i ...

PANTELLERIA : Controlli ALL'ATTIVITA' VENATORIA. TRE DENUNCE DEI CARABINIERI : Domenica 20 gennaio 2019, in PANTELLERIA, i CARABINIERI Forestali in servizio sull'isola, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione reati in materia ...

Controlli dei carabinieri a Vibo - sanzioni a ditta rifiuti ed edile : Vibo Valentia - I carabinieri della stazione di Maierato e personale dell'Asp - dipartimento prevenzione di Vibo Valentia hanno eseguito dei Controlli per la tutela ambientale nei locali di una ditta ...

Controlli dei Carabinieri a Santa Croce Camerina - un arresto : I Carabinieri hanno arrestato a Santa Croce Camerina un tunisino accusato di avere provocato lesioni ad un militare nell'ambito di un controllo

Controlli DEI CARABINIERI SU SANGEMINI E MONTECASTRILLI : TERNI Prosegue lo sforzo dell'Ama finalizzato ad arginare l'aumento di reati contro il patrimonio che si è verificato nelle settimane immediatamente a ridosso delle festività natalizie. Nella ...