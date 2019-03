Conto corrente | addebiti non autorizzati in estratto | come difendersi

termometropolitico

(Di mercoledì 13 marzo 2019)noninevitare truffe Quando consultiamo l’del nostroe ci accorgiamo che qualcosa non va non si può certamente restare con le mani in mano. Ad esempio, individuiamo dei movimenti sospetti o comunque non commissionati; parimenti, ci accorgiamo dinon. Insomma, cosa sta succedendo? Qualcuno ci ha truffato, ha messo le mani sul nostro, ha sottratto delle somme, rilevanti o meno che siano. Oppure la banca ha applicato delle commissioni che non avrebbe dovuto. La prima cosa, soprattutto in quest’ultimo caso, è cercare spiegazioni. Tentare di capire se si tratta di una truffa, oppure di ricordare quali siano stati gli ultimi accordi con l’istituto. Ma poi qual è la procedura esatta da seguire per provare a farsi restituire quei soldi ...

AlbertoTroncone : RT @monese: ?? Apri il tuo conto corrente in euro in pochi istanti e dal tuo smartphone! ???? L'app è disponibile in Italiano - manola21091972 : @che_balle @TizziRadrizzani @LiaCeli Io - donna dominante essendo separata con figlio convivente - tutte le bollett… - utopsik : l'idea di controllare il conto corrente mi fa venire la tachicardia non lo apro da settimane -