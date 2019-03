Ciclismo | Matteo Moschetti | “Basso e Contador mi hanno insegnato tanto Vorrei diventare

Ciclismo - il finale settimana degli italiani. Elia Viviani e Matteo Moschetti sugli scudi - segnali da Fedeli : La primavera si avvicina e assieme a lei si entra nel vivo della stagione di Ciclismo. Dal Belgio, agli Emirati Arabi, sino al Rwanda, sono stati diversi gli italiani impegnati nelle corse di questo ultimo weekend. Si parte innanzitutto dalla classica che, come di consueto, dà il via allo spettacolo delle corse del Belgio: la Omloop Het Nieuwsblad. Top ten per il campione europeo Matteo Trentin. La sua Mitchelton-Scott svolge un ottimo lavoro, ...

Ciclismo - Matteo Trentin fa doppietta alla Vuelta a Andalucia. Giulio Ciccone brilla al Tour du Haut-Var : Diversi italiani protagonisti nelle corse di Ciclismo dell’ultimo fine settimana. Partiamo di diritto da Matteo Trentin che vince due tappe alla Vuelta Andalucia e sale così a quota tre in stagione, dopo quella ottenuta all’esordio alla Valenciana. Il campione europeo ha dimostrato una netta superiorità in volata rispetto agli avversari, soprattutto nell’ultima frazione, sull’arrivo in leggera salita di Alhaurín de la Torre, in cui ha vinto per ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Sono in ottima condizione. Lottare con Viviani alla Sanremo? Dovrò anticiparlo” : Matteo Trentin ha iniziato al meglio la stagione ed è andato subito a segno nella seconda tappa della Vuelta Valenciana, imponendosi in volata. Il campione europeo ha fatto valere le sue doti sul traguardo di Alicante, impostando in modo perfetto lo sprint finale e battendo il francese Nacer Bouhanni. Il ciclista nostrano, che può vantare anche due Parigi-Tours e tappe a Giro,Tour e Vuelta, racconta le sue sensazioni, intervistato da La Gazzetta ...