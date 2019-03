Chi L' ha Visto | Floriana Secondi sul caso Pino Flamini | Non era uno stupratore

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Stasera il caso di Pino Flamini : Nell'appuntamento di questa sera ci saranno importanti novità sul caso di Pino Flamini, accusato di violenza aggravata e continuata ai danni di cinque ragazze.

Chi l'ha visto? : 13 marzo - anticipazioni puntata : Il programma condotto da Federica Sciarelli , dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca. Di seguito le anticipazioni della puntata di Chi l'ha visto? . Usava ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 13 marzo 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.30: Coppa Italia – Bayern Monaco-Liverpool Si chiude il tabellone degli ottavi di finale di Champions League con le ultime partite valide per il ritorno. Tra queste c’è la super sfida Bayern Monaco-Liverpool che riparte dallo 0-0 interlocutorio dell’andata ad Anfield Road e si presenta inoltre con un bilancio dei 6 precedenti in equilibrio perfetto (una vittoria per parte e 4 pareggi). Ai reds sarà ...

Anticipazioni Chi l'ha visto 2019 - puntata di mercoledì 13 marzo - Super Guida TV : ... il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli . Al centro della puntata la storia di un uomo che, per sette lunghi anni, ha ...

TAV - Conte Chiude sul referendum : "Non è previsto". Pressing della Francia : Non si placa lo scontro sulla TAV. Ad accendere ancora la miccia, la mossa del Governatore del Piemonte Sergio Chiamparino che, come aveva annunciato nei giorni scorsi, ha scritto al Ministro dell'...

Programmi TV di stasera - mercoledì 13 marzo 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.30: Coppa Italia – Bayern Monaco-Liverpool Si chiude il tabellone degli ottavi di finale di Champions League con le ultime partite valide per il ritorno. Tra queste c’è la super sfida Bayern Monaco-Liverpool che riparte dallo 0-0 interlocutorio dell’andata ad Anfield Road e si presenta inoltre con un bilancio dei 6 precedenti in equilibrio perfetto (una vittoria per parte e 4 pareggi). Ai reds sarà ...

Tav - Chiamparino scrive una lettera a Salvini per Chiedere un 'referendum' - Premier Conte : 'Non è previsto' : Il governo "fa un danno enorme alla nostra economia, rende sempre meno competitiva l'Italia nel quadro europeo e internazionale", ha concluso Tajani.

Tav - Chiamparino Chiede il referendum - Conte : 'Non è previsto' : Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino scrive al ministro dell'interno Matteo Salvini e chiede di permettere una consultazione popolare sulla Torino-Lione il 26 maggio, in Contemporanea con le ...

Save the Children. Guerra in Siria : 4 milioni di bambini non hanno mai visto la pace : I desideri dei bambini Siriani, però sono quelli di tutti gli altri bambini del mondo: il 70% degli intervistati desidera passare tempo con gli amici, l'86% vorrebbe andare bene a scuola , il 98% ...

8 Marzo a Gerusalemme - gli ultraortodossi attaccano le 'Donne del Muro'. La testimone : 'Ho visto l'odio nei loro ocChi' : Quello degli ultraortodossi è un mondo sessuofobico, che concepisce le donne come strumento di procreazione e qualsiasi rivendicazione di parità come qualcosa di criminale. Per costoro - aggiunge ...

8 Marzo a Gerusalemme - gli ultraortodossi attaccano le "Donne del Muro". La testimone : "Ho visto l'odio nei loro ocChi" : Hanno "celebrato" l'8 Marzo attaccando decine di donne colpevoli ai loro occhi di mancanza di rispetto per un Luogo Sacro. In migliaia contro donne coraggiose, determinate a far valere i propri diritti. Gruppi di ebrei ultraortodossi, in maggioranza giovani studenti delle yeshiva, le scuole talmudiche Gruppi di ebrei ortodossi hanno attaccato alcune decine di ebree "riformate" riunitesi per celebrare l'inizio del mese ebraico di Adar e il ...

Cosa è previsto dopo il 10 marzo per i bambini non vaccinati e cosa Chiede Salvini : Un decreto legge d'urgenza per consentire ai bambini non vaccinati di restare a scuola: è quanto chiesto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una lettera invitata alla titolare della Salute, Giulia Grillo in vista della scadenza del 10 marzo. Entro quella data i genitori dei bambini iscritti al nido e alla scuola dell'infanzia devono presentare alle scuole la prova delle avvenute vaccinazioni finora solo autocertificate, pena ...

Ascolti Tv 6 marzo 2019. In 4 - 8 milioni per la Roma. Conferme per la Porta Rossa e Chi l'ha visto? : Ascolti Tv di mercoledì 6 marzo 2019 . Su Rai1 l'incontro di Champions League Porto-Roma è stato visto da una media di oltre 4,8 milioni di spettatori pari al 20,4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al ...

Alessio Vinci morto sotto una gru a Parigi - una testimone a Chi l'ha Visto : 'Diceva di aver vinto 300mila euro' : Chi l'ha Visto? indaga sulla morte di Alessio Vinci , il ragazzo di Ventimiglia trovato morto a 18 anni in un cantiere sotto una gru a Parigi. Tante le domande a cui trovare una risposta, a partire ...