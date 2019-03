Borsa | Brexit pesa | Europa apre in calo

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo su possibile accordo Brexit : Roma, 12 mar., askanews, - La borsa di Tokyo chiude in netto rialzo sul possibile accordo sulla Brexit . Il Nikkei ha terminato gli scambi guadagnando l'1,79%, a 21.504 punti. 12 marzo 2019 Diventa fan ...

Borsa Tokyo -0 - 55% - azionario cauto per Brexit. Da Cina buone notizie per economia : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,55% a 20.442,75 punti. Shanghai piatta, Hong Kong in lieve rialzo con +0,12%, Sidney +0,35%, Seoul +0,33%.