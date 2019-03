Benvenuti nell' età dell' ignoranza

Niente pompa il Pil più del cemento - ma a farne le spese è l’ambiente. Benvenuti nell’età del calcestruzzo : Da quando l’homo sapiens è comparso sulla Terra, la storia è stata segnata dai materiali che ha utilizzato per affrontare la sfida della natura, costruire gli oggetti di cui aveva bisogno e fabbricare il proprio rifugio. Nella preistoria, l’uomo si è evoluto dall’età della pietra attraverso l’età dei metalli (in sequenza: rame, bronzo e ferro) e, con l’età antica, iniziò la litizzazione dell’architettura, dove il laterizio conquistò un ruolo ...

Benvenuti nella Germania post-merkeliana : Dal dicembre scorso la nuova leader dei cristiano-democratici tedeschi si chiama Annegret Kramp-Karrenbauer. Meglio nota come AKK. È lei l'erede di Angela Merkel che dopo i recenti insuccessi elettorali ha deciso di cedere la guida del partito (CDU). Pur restando cancelliera, l'inizio della fine dell'era Merkel è già iniziata.Annegret Kramp-Karrenbauer, anche se ancora non ricopre alcun incarico di governo, ha già ...

Benvenuti nell'era del chiudere - tutto - : chiudere: il governo legastellato è vocato alla chiusura. Passerà alla storia non per i suoi no di natura politica, chiudere a destra o a sinistra, ma per la sua smania di sprangare, di chiudere le porte in faccia. Ha iniziato il ministro Salvini chiudendo i porti alle navi cariche di migranti: «Non ...