Belen a Torino per Juventus-Atletico | la Rodriguez ”porta bene” ai bianconeri VIDEO

(Di mercoledì 13 marzo 2019)spunta a sorpresa sugli spalti dell’Allianz Stadium, l’argentina in tribuna Vip in occasione diMadrid Non solo Georginae le altre Wags bianconere, sugli spalti dell’Allianz Stadium diieri ha risposto presente anche. La bellissima argentina, insieme alla sua amica modella Milca Gili e alla manager Patrizia Griffini, ha potuto godere dello spettacolo regalato dal match traMadrid. Una tripletta di Cristiano Ronaldo ha regalato aiil pass per i quarti di finale di Champions League ed ha fatto esultare in tribuna vip anche la meravigliosa showgirl, che a fine partita ha scritto sui social: “portiamo bene”.>>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL<<

