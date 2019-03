Al teatro di Santa Fiora la comicità esplosiva di Paola Minaccioni

Fine settimana all'insegna del teatro a Santa Fiora : ... la cavernicola barese, la romana antica, la strega pistoiese, la rivoluzionaria francese, la suffragetta anglosassone, l'operaia, l'aristocratica, la politica. Figure, toni e voci sempre diversi per ...

Il teatro e Borgo Rovereto sfilano al Chiostro di Santa Maria di Castello : Le riduzioni , la più simpatica e attenta alla qualità dell'aria che respiriamo è quella per chi si reca agli spettacoli in bicicletta o a piedi, e le tante convenzioni con i locali di Borgo ...

teatro Il Sipario Strappato di Arenzano - in scena "Sono una bionda - non sono una santa" : Da ormai due anni sta girando l'Italia per portare i suoi spettacoli "sono una bionda, non sono una santa" e "Per Puro Caos". L'ingresso intero avrà il costo di 12 euro, mentre il ridotto di 10 euro. ...

Nimes - restauro kolossal per l'anfiteatro : durerà 15 anni - ci lavoreranno sessanta persone : restauro kolossal nel sud della Francia: apre a Nimes, in Occitania, un mega cantiere per restaurare l'antico anfiteatro romano, il meglio conservato al mondo. La fine dei lavori è prevista per il 2034. Per il più grande lavoro di restauro francese si prevede una spesa di 54 milioni di euro. L'intervento, che sarà condotto da una sessantina di ...