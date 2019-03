TIM annuncia l’accordo 4G Retail-HS per riparare device fuori garanzia

Sicurezza. Salvini a Bergamo annuncia abbatTIMento torri Zingonia : "Anche qui la pacchia è finita" : Così il sottosegretario dell'Economia e Finanze, Laura Castelli, in un post sul suo profilo Facebook. Roma. Raggi: Al via bonifica attorno campi rom Sansoni e Salviati Buone notizie arrivano anche ...

Da The Flash 5 ad Arrow 7 e Riverdale 3 : The CW annuncia la data degli ulTIMi episodi delle sue serie : Tra due mesi sarà tutto finito, questo è tutto. Da The Flash 5 ad Arrow 7 e Riverdale 3 e tutte le altre serie The CW, la rete ha annunciato la data di messa in onda degli ultimi episodi delle sue serie annunciando che la fine di questa stagione telefilmica andrà in scena intorno alla metà di maggio per quasi tutti i suoi show tranne Crazy Ex Girlfriend che chiuderà i battenti il 5 aprile. I fan delle serie tv dovranno iniziare a preparare i ...

Isola dei Famosi 2019 - Mediaset annuncia l'uscita del capoprogetto dopo l'ulTIMa puntata del reality : L'azienda ha comunicato, con effetto immediato, l'uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e di altri autori.

Congo-Brazzaville : Total annuncia nuovi invesTIMenti petroliferi nel paese : Nonostante il governo Nguesso si sia impegnato sulla scena internazionale a promuovere un'economia alternativa al greggio, il petrolio rimane saldamente la principale risorsa del Congo Brazzaville, ...

Skam 3 - il trailer della terza stagione annuncia i nuovi episodi su TIMVision dall’11 marzo : Alle tre del mattino di martedì 5 marzo, del tutto a sorpresa, l’account di Twitter di TimVision ha sganciato la bomba: il nuovo trailer di Skam 3, l’attesissima terza stagione della versione italiana della serie evento ideata in Norvegia. La notizia dei nuovi episodi era già stata confermata da tempo ma non ci si aspettava che la nuova stagione arrivasse così in fretta perché da lunedì 11 marzo i nuovi episodi saranno disponibili ...

Il governo di Haiti ha annunciato che le note celebrazioni del Carnevale quest’anno non si terranno a causa delle proteste delle ulTIMe setTIMane : Il governo di Haiti ha annunciato che le note celebrazioni di Carnevale dell’isola quest’anno saranno cancellate a causa delle manifestazioni di protesta delle ultime settimane. Migliaia di manifestanti stanno periodicamente occupando strade e piazze per chiedere le dimissioni del presidente Jovenel Moise,

Fca annuncia un nuovo stabilimento a Detroit e l'avvio dei nuovi invesTIMenti a Pomigliano : Fca investe 4,5 miliardi di dollari in Michigan per costruire un nuovo impianto produttivo a Detroit e aumentare la produzione di cinque stabilimenti, con la creazione di quasi 6.500 posti di lavoro. L'ammontare complessivo degli investimenti del gruppo negli Stati Uniti dal 2009 sale a quasi 14,5 miliardi di dollari con 30.000 assunzioni. Il piano sostiene in particolare il brand Jeep, che "entra - sottolinea l'ad Mike Manley - in due segmenti ...

BlackBerry QNX - il primo ministro canadese annuncia un invesTIMento di 40 milioni di dollari : A tal proposito l'Onorevole Justin Trudeau, primo ministro del Canada, ha affermato come: 'La corsa per il primo posto nella nuova economia è già iniziata, e se vogliamo vedere i canadesi prendere l'...

Venezuela - Guaidò annuncia arrivo aiuti. Scontri al confine : “Ci sono vitTIMe”. Maduro rompe relazioni con Colombia : Scontri al confine tra Venezuela e Colombia. Dopo che il leader dell’opposizione Juan Guaidò ha annunciato l’arrivo degli aiuti umanitari e i suoi simpatizzanti hanno tentato di forzare i blocchi affrontando la dura repressione dei militari, Nicolas Maduro ha annunciato la rottura di “tutte le relazioni diplomatiche e politiche” con il governo “fascista” della Colombia, esortando i diplomatici Colombiani ad ...

Netflix cancella serie Marvel : The Punisher e Jessica Jones le ulTIMe due annunciate : Giunge al termine la collaborazione tra Netflix e Marvel con l’annuncio della cancellazione di The Punisher e di Jessica Jones, gli ultimi programmi TV Marvel rimasti sulla piattaforma streaming. La fine dell’universo Marvel su Netflix era nell’aria dopo la cancellazione di Daredevil, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders. Tuttavia, una (Continua a leggere)L'articolo Netflix cancella serie Marvel: The Punisher e Jessica Jones le ...

Bethesda annuncia gli aggiornamenti setTIManali "Wild Appalachia" per Fallout 76 : Bethesda ha appena rivelato i nuovi aggiornamenti settimanali di "Wild Appalachia", che porteranno più contenuti PvE nei "prossimi mesi" in Fallout 76.Come segnala Gamepur, la modalità Survival è attesa ancora per marzo, ma non sarà la sola ad arrivare, in risposta ai fan che chiedono qualcos'altro al di fuori del PvP."Stiamo pianificando di farlo attraverso una serie di aggiornamenti settimanali che chiameremo "Wild Appalachia, che sarà il ...

Annunciati nuovi Amiibo a tema Super Smash Bros. UlTIMate durante il Nintendo Direct : durante il recente Nintendo Direct, gli sviluppatori di Super Smash Bros. Ultimate hanno annunciato i nuovi contenuti previsti per il 2019, durante l'evento è stato anche mostrato un trailer dedicato a Joker (Persona 5), nuovo personaggio giocabile che sarà introdotto come DLC.Come riporta Gamespot, un'altra grande sorpresa è stata la presentazione dei nuovi set di Amiibo comprendenti Simon Belmont, Solid Snake, Squirtle, Ivysaur, e ...

Super Mario Maker 2 - The Legend of Zelda : Link's Awakening e tutte le altre novità annunciate nell'ulTIMo Nintendo Direct : Con una nuova presentazione Nintendo Direct, Nintendo ha annunciato che Super Mario Maker 2, il seguito dell'innovativo capitolo originale, e un'elegante reinterpretazione di The Legend of Zelda: Link's Awakening saranno entrambi giocabili quest'anno su Nintendo Switch. Il video ha inoltre mostrato le prime immagini di ASTRAL CHAIN, un nuovo titolo d'azione di PlatinumGames che sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Oltre a presentare ...

Durante il suo ulTIMo Direct - Nintendo annuncia il remake di The Legend of Zelda : Link's Awakening per Switch : Durante il suo Direct, Nintendo ha annunciato il remake del classico per Game Boy The Legend of Zelda: Link's Awakening, ovviamente in esclusiva Nintendo Switch. Nel trailer possiamo ammirare l'opening del titolo originale opportunamente modificata, oltre ad alcune sezioni di gameplay che mostrano un mondo di gioco (anche nemici e personaggi) interamente realizzato in 3D ed una telecamera con visuale dall'alto. A prima vista sembra che lo stile ...