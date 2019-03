Smart City | emergenze in città? Per le segnalazioni basta un’app

Sostenibilità : i prossimi mega trend secolari - dal carbon free alle Smart city : ... la nostra strategia principale è quella di selezionare titoli di società che offrono soluzioni a problemi ambientali come il cambiamento climatico e che favoriscano il passaggio a una economia a ...

BLOCKCHAIN : SHANGHAI DIVENTA UNA Smart CITY : Shen Xin , direttore dl dipartimento di Scienza e tecnologia del distretto ritiene che la collaborazione porterà ad un forte miglioramento nell'efficienza del governo locale, e che porterà ad un ...

Innovazione - da ENEA un modello per la Smart City del futuro : ... sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone , economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono state ...

Innovazione : da ENEA un modello per la Smart City del futuro : ENEA ha sviluppato un modello di città [MOU1] del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e successivamente ...

5G - sperimentazione Cisco-Tim in manifattura e Smart City : Roma, 26 feb., askanews, - Annunciata dal Mwc a Barcellona lo scorso anno, la partnership tra Cisco e Tim volta ad accelerare la digitalizzazione delle imprese e della Pubblica Amministrazione si ...

Come Cagliari si sta trasformando in una Smart city : Lo stagno di Cagliari Planando su Cagliari, l’agglomerato metropolitano bruciato dal sole e gli stagni dove si allevano le cozze e riposano i fenicotteri rosa richiamano alla mente l’anima più turistica dell’isola. Ma c’è una Sardegna lontana dagli abituali cliché estivi: Cagliari sarà in prima fila nello sviluppo della smart city. A Pula, poco più di 40 chilometri a sud di Cagliari, si trova il parco scientifico e ...

Smart EQ fortwo e-cup - la citycar elettrica da competizione sfida neve e ghiaccio [FOTO] : Tester d’eccezione i campioni Nicolas e Sacha Prost, Frank Lagorce, Christophe Ferrier e Luois Gervoson, che hanno promosso a pieni voti il carattere sportivo della Smart elettrica Le racecar coinvolte nel trofeo Smart EQ fortwo e-cup si preparano ad una nuova, avvincente stagione e si mettono alla prova in una serie di test su neve e ghiaccio. Una nuova occasione per portare la sportività della guida 100% elettrica fuori dai contesti ...

Smart City 2019 : People - Technology & Materials - : ... connettività telematica, città inclusiva, soluzioni tecnologiche che migliorano la qualità del vivere quotidiano, economia circolare e nuova mobilità intra e interurbana. Oltre a case history, ...

Smart City 2019 : People - Technology & Materials : La Digital Week, uno degli eventi più importanti e partecipati dell’anno, si sta avvicinando rapidamente: quest’anno si inizierà il 13 marzo e nello stesso giorno si terrà la terza edizione della mostra-evento “Smart City 2019: People, Technology and Materials“, ideata e organizzata da Material ConneXion® Italia, curata dall’Architetto Giulio Ceppi e patrocinata dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia e da ...

Le Smart city e i quartieri di Affordable Housing - fatti di case economiche ma innovative : La Smart city è la città del futuro, dove le tecnologie integrate garantiscono al cittadino un contesto urbano sicuro, inclusivo, con servizi e dove, proprio grazie all'espandersi delle nuove tecnologie, si possono notevolmente ridurre le distanze tra le cosiddette ‘periferie' ed i quartieri i cui abitanti hanno un reddito più alto. Parte anche da questo presupposto l'avventura di Planet Holding, gruppo e start up con sedi nel Regno Unito, in ...

