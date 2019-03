Sekiro | Shadows Die Twice pesa solamente 12 75 GB per Xbox One?

In un nuovissimo video gameplay il lead designer di Sekiro : Shadows Die Twice ci mostra fasi avanzate del gioco : Il lead designer di Sekiro: Shadows Die Twice ha condiviso un interessante filmato di gioco nel quale possiamo avere un assaggio di alcune fasi di gioco più avanzate in cui combo micidiali e parry perfette non si sprecano.Il gameplay, riporta Siliconera, è stato trasmesso in occasione di un evento sul palco del PlayStation Japan Countdown, e ha inizio al minuto 1:01:04 del filmato. Possiamo vedere lo scontro con un mini-boss, in seguito al ...

Disponibile il nuovo esplosivo trailer di lancio di Sekiro : Shadows Die Twice : Qualche ora fa Activision ha pubblicato un nuovo esplosivo trailer dedicato alla componente narrativa (anche se possiamo ammirare anche parte del gameplay) di Sekiro: Shadows Die Twice, action targato FromSoftware ambientato nel Giappone antico.Il giocatore si troverà ad esplorare il Giappone del tardo 1500, dilaniato dalle feroci lotte del periodo Sengoku, e affrontare nemici straordinari in un mondo cupo e contorto. Potrete contare su un ...

Il trailer di lancio di Sekiro Shadows Die Twice è puro spettacolo dai creatori di Dark Souls : Tra i tanti ottimi videogiochi in uscita a marzo 2019, Sekiro Shadows Die Twice è forse quello che più di tutti sta facendo fantasticare gli appassionati. Naturale, quando si tratta dell'ultima creazione di Hideteka Miyazaki e della sua From Software. Due nomi che, per i gamer, fanno rima con le incredibili esperienze ruolistiche vissute in passato con Demon's Souls, Bloodborne e la trilogia di Dark Souls. Un gioco, Sekiro, in cui gli elementi ...

Sekiro : Shadows Die Twice : la lista dei trofei avrebbe svelato la presenza di finali multipli : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware, continuano a spuntare in rete molte nuove informazioni che aiutano a scoprire alcuni misteri che circondano il gioco. Di recente un utente Reddit avrebbe pubblicato online la possibile lista dei trofei, che assomiglia molto alle liste dei trofei presenti in Dark Souls e Bloodborne. Stando alle informazioni trapelate, ci sarebbero 34 trofei in Sekiro: Shadows Die Twice, 4 ...

Sekiro : Shadows Die Twice - promossa la versione PS4 Pro : Sekiro: Shadows Die Twice uscirà il 22 marzo, per cui in vista del lancio dell'attesissima nuova IP di From Software, Digital Foundry non ha potuto far a meno di mettere a prova il gioco.In questo caso è stata analizzata la versione del gioco per PlayStation 4 Pro, e a giudicare dal riscontro l'impressione è stata ampiamente positiva. I test condotti hanno riportato un'immagine pulita e chiara senza aberrazioni cromatiche e distorsioni dei bordi ...

Sekiro Shadows Die Twice : Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 in italiano : L’uscita di Sekiro Shadows Die Twice si avvicina, quest’oggi vogliamo condividere con voi in Anteprima la lista completa degli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 da noi tradotta. Sekiro Shadows Die Twice: Obiettivi e Trofei ATTENZIONE: La lista che segue contiene degli spoiler! Sconfiggi tutti i boss Viaggia in tutte le aree del gioco Aggiorna il braccio prostetico fino al limite Acquisisci tutte le abilità Acquista tutti gli ...

Sekiro : Shadows Die Twice : Activision non invierà copie per le recensioni prima dell'uscita : A quanto pare sembra che Activision non invierà copie review di Sekiro: Shadows Die Twice.Probabilmente non vedremo molte recensioni prima del lancio dell'atteso gioco alla fine di questo mese.Activision ha confermato che non invierà copie per le recensioni del gioco di From Software prima dell'uscita ufficiale. In altre parole, la stampa avrà accesso al titolo allo stesso tempo dei consumatori.Leggi altro...

Sekiro : Shadows Die Twice si mostra in 11 minuti di video gameplay : Se non vedete l'ora di mettere le mani su Sekiro: Shadows Die Twice, potete ingannare l'attesa con un nuovo filmato di gioco della durata di ben 11 minuti, nel quale possiamo vedere da vicino l'area di Senpou Temple.Nel video gameplay, riportato da IGN, abbiamo modo di vedere una serie di scontri contro quelli che sembrano essere dei monaci corrotti. Sembra proprio che la nostra presenza nei pressi del loro tempio non sia particolarmente ...

Sekiro : Shadows Die Twice - prova : Londra - A pochi giorni dalla sua pubblicazione siamo volati a Londra per provare una versione praticamente definitiva di Sekiro: Shadows Die Twice, l'atteso frutto della collaborazione tra From Software, lo studio di Bloodborne e Dark Souls, e Activision Blizzard, il publisher di Call of Duty.Una prova che da una parte ha corroborato la sensazione di trovarci di fronte a un prodotto differente sia da Tenchu che da Dark Souls, e che dall'altra ...

Abbiamo provato Sekiro : Shadows Die Twice e alle 17 ve ne parliamo in diretta : Muovendosi tra Tenchu e il lavoro svolto sull'acclamato filone dei Souls, Sekiro: Shadows Die Twice attira l'attenzione di moltissimi giocatori e ovviamente deve gestire aspettative alle stelle.Riuscirà Hidetaka Miyazaki e tutto il team di From Software a convincere con questa nuova IP? Naturalmente per rispondere a questa domanda dovremo attendere il lancio del 22 marzo ma intanto possiamo darvi qualche indizio grazie alla diretta odierna in ...

Il nuovo video di Sekiro : Shadows Die Twice mette in evidenza uno dei nemici più grandi del gioco : il Grande Serpente : Mentre ci avviciniamo all'uscita di Sekiro: Shadows Die Twice a fine mese, FromSoftware e Activision continuano a pubblicare nuove brevi riprese del gioco.Oggi, come segnala Dualshockers, un nuovo filmato mette in evidenza uno dei nemici più grandi che abbiamo visto finora in Sekiro: il Grande Serpente. Questo breve nuovo video dura circa 30 secondi e mostra sia l'aspetto del Grande Serpente che l'area in cui risiede. La fine del trailer mostra ...

Ecco una splendida edizione limitata di PS4 Pro a tema Sekiro : Shadows Die Twice : Il prossimo titolo di Activision e FromSoftware, Sekiro: Shadows Die Twice uscirà il 22 marzo e vedrà i giocatori immergersi nel mondo oscuro e selvaggio del Giappone del XIV secolo in un'intensa avventura in terza persona.I fan avranno la possibilità di giocare all'atteso titolo su un'edizione limitata di PS4 Pro davvero particolare, riporta Dualshockers. Questa gloriosa console sembra essere rivestita di bambù / legno scuro con inciso Sekiro: ...

Sekiro : Shadows Die Twice - la nostra anteprima dell’ultima fatica di From Software : Dopo aver provato “Sekiro: Shadows Die Twice” quest’estate a Colonia, durante la Gamescom, abbiamo avuto modo in questi giorni di testare nuovamente l’ultima fatica di From Software, che forte dell’aiuto di Activision dona nuova linfa al genere Stealth, da troppo dimenticato, con una spruzzata di quel “soulslike” cosi cara ai giocatori degli ultimi anni. Sekiro si mostra ancora una volta su PlayStation 4 e PC in tutta ...