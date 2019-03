San Lorenzo | una delle cinque grandi d’Argentina è in crisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 12 marzo 2019) Il Sanin questa edizione di Superliga argentina, a poche giornate dal termine, ha vinto solamente due partite e si ritrova in fondo alla classifica; uno smacco per una società storica come “el Ciclòn”.Calcio estero, Storie, Sudamerica, San/ “La Gloriosa Butteler” (la hinchada del club) è unatifoserie più calde e appassionate del paese, famosa per la varietà dei suoi cori oltre che per la quantità di tifosi che seguono in trasferta la squadra, ora ha perso la pazienza.Già da alcune settimane la contestazione era assai viva durante le partite della squadra ma ora parte della tifoseria, stanca di questo andamento, si è presentata l’altro giorno al Nuevo Gasometro, durante l’allenamento, per alzare la voce.Sono dodici le gare senza vittorie, l’ultimo acuto risale allo scorso ottobre; la gestione Almiròn, in dieci ...

