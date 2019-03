Negli Stati Uniti circa 50 persone sono state formalmente accusate di una frode per

Spoiler Un posto al sole : Diego progetta il viaggio Negli Stati Uniti con Beatrice : Nuovi momenti di tensione vedono coinvolti i protagonisti della soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole'. L'attenzione viene posta intorno al personaggio di Manlio. Il colonnello ha ridotto in gravi condizioni Adele, che ha avuto 'la colpa di tornare a casa. Gli Spoiler degli appuntamenti che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 18 fino a venerdì 22 marzo svelano che il colonnello, dopo aver fatto del male ad Adele, vorrà scaricare la ...

Il mercato delle prigioni private Negli Stati Uniti : L'intransigenza dell'amministrazione di Donald Trump sui migranti irregolari e l'antica politica statunitense delle incarcerazioni di massa sono un'occasione economicamente molto vantaggiosa per le aziende che gestiscono o possiedono carceri private negli Stati Uniti. Il Wall Street ...

Il mercato delle prigioni private Negli Stati Uniti : Il modello delle aziende che gestiscono o possiedono carceri esiste da trent'anni ed è in continua espansione, anche oggi

Negli Stati Uniti hanno parlato dello Stato Islamico - : Il gruppo terroristico dello Stato Islamico si nasconde per tornare all'offensiva. Lo ha detto il capo del comando centrale delle forze armate Usa, il generale Joseph Votel. Secondo lui, quello che ...

Negli Usa gli stati più permissivi sulle armi hanno più sparatorie : (immagine: Getty Images) Dopo l’approvazione del decreto sulla legittima difesa alla Camera, sale la preoccupazione tra chi (e non sono solo politici) si oppone al provvedimento, additandolo, se va bene, come propagandistico o addirittura (come sostiene il presidente dell’Unione camere penali, Gian Domenico Caiazza) passibile di incostituzionalità nel momento in cui si auspica che l’uccisore perbene non debba nemmeno essere ...

La società russa MTS pagherà 850 milioni di dollari per chiudere una causa relativa ad alcune tangenti Negli Stati Uniti : MTS, la più grande società russa di telecomunicazioni, si è accordata con il dipartimento di Giustizia e con la Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente che vigila sulla borsa negli Stati Uniti, per chiudere una causa relativa a un caso di corruzione:

Solo a febbraio più di 76mila migranti sono entrati illegalmente Negli Stati Uniti passando dal Messico : La polizia di frontiera degli Stati Uniti (CBP, la sua sigla in inglese) ha annunciato martedì che nel mese di febbraio più di 76mila migranti sono entrati illegalmente negli Stati Uniti passando per il Messico: era da 11 anni che

Usa - cresce meno delle attese l'occupazione Negli Stati Uniti : Gli occupati di febbraio hanno registrato un aumento di 183 mila unità , inferiori alle 300 mila unità del mese precedente. Il dato risulta anche inferiore alle attese degli analisti che indicavano un ...

Negli Stati Uniti si riaccende la battaglia per la net neutrality : lo Speaker della Camera Nancy Pelosi risponde alle domande al termine della conferenza stampa settimanale (foto: Win McNamee/Getty Images) Mercoledì 6 marzo i democratici statunitensi proporranno in Senato un progetto di legge per ripristinare le regole di net neutrality (neutralità di rete) eliminate dalla Federal communication commission (Fcc) alla fine del 2017. Ad annunciarlo è stata la presidente della Camera, Nancy Pelosi, che ha fissato ...

L'Unione europea torna ad avere un ambasciatore Negli Stati Uniti : è il greco Stavros Lambrinidis : ... sottolinea l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Ue, Gordon Sondland, che riafferma il carattere strategico dell'Ue nell'agenda geo-politica di Washington. ' La sicurezza e il successo dell'...

Negli Stati Uniti più di 40 persone sono state colpite dal tornado - : Più di 40 persone sono state colpite da un tornado in Alabama Negli Stati Uniti. "Abbiamo più di 40 pazienti per il tornado e ce ne aspettiamo ancora di più. Alcuni feriti si dirigono verso gli ...

In prova la eSIM di iPhone XS Negli Stati Uniti : piani - costi e come funziona - : ... perché scegliere un operatore "globale" 1.2 Quale tariffa per gli USA 1.3 Installazione 1.4 prova su strada 1.5 Conclusioni Cos'è la eSIM e come funziona Nel mondo Android da alcuni anni i telefoni ...

Lyft ha formalizzato la sua richiesta per quotarsi in borsa Negli Stati Uniti : L’azienda di trasporti statunitense Lyft ha formalizzato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) per potersi quotare in borsa nell’indice Nasdaq negli Stati Uniti. La richiesta era attesa da tempo ed è avvenuta anticipando Uber, azienda concorrente di Lyft che offre

Furti Negli uffici postali e negozi del lametino - arrestati gli ultimi due della banda · LameziaClick LameziaClick : LAMEZIA TERME, CATANZARO, - Sono stai arrestati durante la decorsa notte in Romania, ove avevano fatto ritorno sfuggendo alla cattura, VOINA VasileMarius cl.85 e SILAGHI Giovanni Lavinio cl.91, ...