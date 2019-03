morto Joseph Nissim | patron di Neutro Roberts e Borotalco

tg24.sky

(Di martedì 12 marzo 2019) Nato in Grecia e sfuggito ai nazisti, si è stabilito in Italia nel 1949. Ha fondato il gruppo Bolton, che oggi ha 5mila dipendenti e opera in 139 Paesi

