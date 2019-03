Mattarella visita il Veneto devastato dal Maltempo e lancia l’allarme | “siamo sull’orlo

Vajont : il Presidente Mattarella omaggia le vittime e visita i luoghi della tragedia : Per rendere omaggio ai duemila morti della tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha fatto tappa presso il cimitero monumentale di Fortogna (nei pressi di Longarone). Il Presidente della Regione, Luca Zaia, e il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, hanno accolto il capo dello Stato all’interno del cimitero in cui i superstiti, i parenti delle vittime e la popolazione hanno ricordato il ...

Viterbo : Mattarella visita santuario Santa Rosa e incontra 'facchini' macchina : Viterbo , 26 feb. (AdnKronos) - Dopo aver partecipato all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo , il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha visita to il santuario di Santa Rosa , patrona della città laziale. Ad accompagnarlo il vescovo Lino Fu

Crisi diplomatica tra Roma e Parigi. Mattarella accetta l'invito di Macron per una visita di stato in Francia : Ritorna il dialogo dopo le tensioni aperte dall'incontro dei leader del Movimento 5 Stelle con una delegazione dei gilet gialli. Ieri è tornato a Roma l'ambasciatore francese. Il vicepremier intanto ...

Istituto degli Innocenti - la visita di Mattarella . "Presidente - aiutaci tu" : E' iniziata alle 10. 30 in punto la giornata fiorentina del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Firenze per celebrare insieme alla città i 600 anni dell' Istituto degli Innocenti e tagliare ...

Il bilancio della visita di Mattarella a Berlino (e Merkel elogia Conte) : L'Italia non è isolata in Europa. Al termine della visita ufficiale in Germania, Sergio Mattarella può trarre un bilancio della due giorni a Berlino che gli fa guardare al 2019 con basi più solide di quando ha lasciato Roma ieri pomeriggio. L'asse franco-tedesco è saldo, certo, e il rischio di restare indietro è dietro l'angolo, soprattutto se si permette che facciano premio le posizioni più estreme di ognuno dei 27 paesi europei e dei ...