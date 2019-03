Marielle Franco - chi sono i poliziotti-killer che hanno ucciso l’attivista : uno è vicino di casa di Bolsonaro. ‘Ora i mandanti’ : Non è un caso che tra gli slogan degli attivisti impegnati nella battaglia di sensibilizzazione delle istituzioni per invocare indagini credibili per chiarire l’assassinio di Marielle Franco la frase più usata sia stata fin dal principio “Chi ha voluto l’omicidio di Marielle?”. I mandanti. Perché sul fatto che a uccidere materialmente l’attivista e consigliera municipale di Rio de Janeiro fossero stati miliziani paramilitari, mercenari pagati ...

Brasile - 2 ex poliziotti arrestati per il delitto dell'attivista Marielle Franco : San Paolo - Due ex poliziotti sono stati arrestati oggi a Rio de Janeiro con l'accusa di essere i sicari di Marielle Franco, la consigliere comunale uccisa un anno fa a causa delle sue denunce sugli ...

Arrestati gli assassini di Marielle Franco : sono due ex agenti della polizia militare : La polizia brasiliana ha arrestato i due presunti autori materiale dell'omicidio di Marielle Franco, la consigliera comunale di Rio de Janeiro uccisa insieme al suo autista il 14 marzo 2018: si tratta di due ex agenti della polizia militare. I fermati sono il sergente della polizia militare Roni Lessa, accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio, e l'agente Helio Veira de Queiroz, sospettato di essere l'autista. I FATTI - Marielle ...

Brasile - arrestati due sospetti per omicidio di Marielle Franco : sono due ex agenti della polizia militare : La polizia brasiliana ha arrestato i due presunti autori materiale dell’omicidio di Marielle Franco: si tratta di due ex agenti della polizia militare. La consigliera comunale di Rio de Janeiro nera, bisessuale e femminista è stata uccisa da due sicari insieme al suo autista il 14 marzo 2018. L'articolo Brasile, arrestati due sospetti per omicidio di Marielle Franco: sono due ex agenti della polizia militare proviene da Il Fatto Quotidiano.

Due ex agenti della polizia brasiliana sono stati arrestati per l’omicidio di Marielle Franco - attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro : Due ex agenti della polizia brasiliana sono stati arrestati per l’omicidio di Marielle Franco, attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro uccisa il 14 marzo 2018. Franco fu uccisa con quattro colpi di pistola alla testa: aveva appena partecipato

Skicross - Mondiali 2019 : Marielle Thompson e Francois Place trionfano a Solitude - eliminati al primo turno tutti gli azzurri : Seconda giornata dei Campionati del Mondo 2019 di sci freestyle che si è aperta con lo svolgimento delle finali dello Skicross. A Solitude (Stati Uniti d’America) hanno trionfato per la prima volta in carriera in una rassegna iridata la 26enne canadese Marielle Thompson e il 29enne francese Francois Place. FEMMINILE – La canadese Marielle Thompson si è laureata Campionessa del Mondo 2019 di Skicross con una Big Final spettacolare in ...