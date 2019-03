La Spezia Tutto pronto per la diciassettesima edizione del Trofeo di San Giuseppe

laprimapagina

(Di martedì 12 marzo 2019) Si terrà domenica 17 marzo, nello specchio acqueo antistante Passeggiata Morin, ladeldi San. La

CavaleraDaniele : ILLEGITTIMA OFFESA A La Spezia in pieno giorno fredda a colpi di pistola l'ex marito della compagna. Il beneventano… - gemini9500 : RT @UAAR_it: A Porto Venere appaiono per 'miracolo' 3 posti auto riservati al parroco. Uaar La Spezia, che dei miracoli non si fida, fa un… - SeregnoCalcio : Comincia oggi a La Spezia l'avventura della Rappresentativa serie D alla Viareggio Cup che debutterà alle 14 contro… -