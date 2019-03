La prima volta che Kate Middleton vide il suo principe William

Iannone parla per la prima volta della rottura con Belen su Instagram : Andrea Iannone parla chiaro e per la prima volta commenta la rottura con Belen Rodriguez. Lo fa su Instagram, in una Stories che lascia trasparire il dolore, ma anche la risolutezza del campione di MotoGp. Belen e Iannone si sono detti addio dopo circa due anni d’amore. A mettere fine alla relazione è stata la showgirl argentina, in seguito ad un lungo tira e molla dettato dalla volontà di dedicarsi maggiormente alla carriera e al piccolo ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : per la prima volta tutte le scuole d’Italia saranno in collegamento video ed audio con i fondali del Lago di Como : “Sarà il Lago di Como ad allagare le scuole d’Italia. Raggiungeremo i fondali del Lago più profondo d’Italia, il quinto più profondo in Europa e saremo in diretta video ed audio proprio da lì. Il 22 Marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, tutte le scuole d’Italia andranno sui fondali del Lago raccontato da Alessandro Manzoni. Quel giorno si festeggerà in tutto il mondo la Giornata dell’Acqua, con convegni, eventi, seminari che ...

Sondaggi politici - rimonta del Pd : sopra il 20% per la prima volta dalle scorse politiche : Il Sondaggio Swg realizzato per La7 indica che il Pd è sempre più vicino agli avversari pentastellati, e in una settimana porta a casa un +0,5%: i dem sono tornati dopo molto tempo sopra il 20%, esattamente al 20,35 %. Stabili le forze d'opposizione di destra, Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

La prima volta : Fabrizio Frizzi ricordato dalla ballerina Samanta Togni : Inoltre Samanta Togni ha parlato della propria carriera che l'ha vista condividere il palco con figure note del mondo dello spettacolo. La ballerina ha risposto alle domande poste da Cristina Parodi ...

Turchia entra in recessione per la prima volta negli ultimi 10 anni : Ennesimo colpo all'economia globale arriva dalla Turchia che è entrata ufficialmente in recessione . I nuovi dati resi noti dal governo indicano che il PIL è diminuito del 2,4% nel quarto trimestre del 2018. Ciò fa ...

La Magna Charta per la prima volta in Italia : la mostra dal 23 marzo al 9 giugno a Vercelli : Vercelli, dopo 800 anni dalla fondazione dell’abbazia di Sant’Andrea, espone per la prima volta in Italia il manoscritto della Magna Charta Libertatum, nella sua redazione del 1217, che proviene dal Capitolo della Cattedrale di Hereford in Inghilterra. Dal 23 marzo al 9 giugno, all’Arca, ex chiesa di San Marco, si terrà la mostra “La Magna Charta: Guala Bicchieri e il suo lascito. L’Europa a Vercelli nel ...

“La prima volta” – Le storie della ventiduesima puntata di domenica 10 marzo 2019. : Cristina Parodi quest’anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo: […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della ventiduesima puntata di domenica 10 marzo 2019. sembra ...

Ajax - Onana : 'Sergio Ramos? Prossima volta ci penserà due volte prima di farsi ammonire' : Forse meno osannato degli altri, ma altrettanto importante per la qualificazione dei suoi. André Onana ha vissuto una settimana da sogno, contribuendo alla straordinaria vittoria dell'Ajax al Bernabeu ...

Storica svolta in Albania - per la prima volta dal dopoguerra le donne liberamente riunite in un Forum : Blerina Gylameti Ma è stato un momento importante perché si sono riunite per la prima volta donne di tutte le estrazioni sociali rappresentanti di tutti i partiti della politica Nazionale ad ...

Per la prima volta gli scienziati riescono a trasformare l'anidride carbonica in carbone : Possiamo limitare il nostro inquinamento, ma possiamo davvero ripulire l'atmosfera che abbiamo insozzato? La scienza ha finalmente risposto di sì. via: Royal Melbourne Institute of Technology ...

Piemonte : per la prima volta si registra un calo nelle diagnosi di cancro : ... Oscar Bertetto, direttore Dipartimento Rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta presso la Città della Salute e della Scienza, Giorgio Scagliotti , direttore Oncologia medica all'Università ...

La Juventus Women per la prima volta all'Allianz Stadium contro la Fiorentina : La partita, l'ottava di ritorno, è prevista per domenica 24 marzo alle ore 15, in diretta anche su Sky Sport Serie A , con ingresso gratuito. Ufficializzati pure gli orari e le date delle semifinali ...

Stefano Cucchi - la svolta nelle indagini - spunta la prima relazione sul decesso tenuta segreta : I carabinieri del comando di Roma era in possesso di una relazione dell'autopsia di Stefano Cucchi mai divulgata. Il documento è emerso in apertura del processo bis in Corte d'Assise sui depistaggi delle indagini ed è una relazione medica del 30 ottobre 2009, quindi precedente la prima autopsia uffi

Nuova svolta nel processo Cucchi. Spunta relazione medica segreta prima dell'autopsia : Nuova svolta nel processo Cucchi. Nel corso dell'udienza al processo-bis sulla morte del 31enne geometra, il pm Giovanni Musarò ha sostenuto che esiste una primissima relazione medica segreta svolta il giorno stesso del decesso, la sera del 30 ottobre 2009.A differenza di quanto sostenuto sempre nell'autopsia e nella maxi-consulenza, l'analisi mai emersa finora contiene risultati completamente diversi da quelli scritti nell'autopsia che ...